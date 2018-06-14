中國證監會副主席方星海陸家嘴論壇緻辭(全文)

證監會網站14日發布方星海副主席在陸家嘴論壇上的緻辭，全文如下：

尊敬的李強書記，小川理事長，易綱行長、郭樹清主席、應勇市長，各位來賓：

很高興參加今年十周年的陸家嘴論壇。首先我謹代表中國證監會，對陸家嘴論壇成立十周年表示熱烈祝賀!十年來，陸家嘴論壇已經發展成為在國内外具有廣泛影響力的高層次金融交流平台，對我國金融改革開放和上海國際金融中心建設起到了重要的推動作用，不僅是上海市的一張靓麗名片，也是中國金融走向世界舞台的一張靓麗名片。新時代，陸家嘴論壇必將承載更大的使命，在新的歷史起點上再出發。借此機會，我想圍繞加快中國資本市場改革開放、更好服務高質量發展談一些認識，請大家批評指正。

黨的十九大宣布中國特色社會主義進入新時代，我國經濟進入高質量發展的新階段。高質量發展與以往的高速度增長有許多本質的不同。通常在高速度增長階段，以能源、交通、電信等為代表的基礎設施投資，和以普通住宅、家用電器等為代表的日常生活類投資，是拉動經濟增長的強大引擎。這些投資領域的共同特點一是市場需求比較穩定，二是生産技術比較穩定，許多技術幾十年都可以使用。貸款，特别是中長期貸款，是支持這些領域投資的最適當金融産品。進入高質量發展階段後，人民群眾的需求大幅度地多樣化了，需求的變化頻率顯著提高了，投資面臨的市場銷售風險因而大大地增加了。從供給角度看，能夠滿足不斷變化的需求的生産技術，必定是創新型的，它們能否成功，本身就存在很大的不確定性。這時候，更能評估和吸收分擔投資風險的資本市場，就成為了投融資更恰當的場所。所以我們深刻認識到，在新時代新階段，資本市場承載著促進我國經濟高質量發展的一份重任。

中國證監會認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真落實黨中央、國務院關於上海國際金融中心和科技創新示範中心建設的國家戰略部署，加快推進新一輪資本市場改革開放，不斷提高資本市場服務科技創新的能力。去年下半年以來，證監會黨委開展了廣泛深入的調研論證。我們深刻感受到，必須堅持問題導向，加緊改革那些與促進實體經濟增長不相適應的體製機製，努力增強發行上市製度的包容性和適應性，加大對新技術新産業的支持力度。在國務院的統一部署和各有關部委的全面協同支持下，我們按照國務院辦公廳轉發的《關於開展創新企業境内發行股票或存託憑證試點若幹意見》的要求，已陸續發布了試點創新企業股票或存託憑證發行交易、上市監管、信息披露以及科技創新咨詢委員會等配套製度規則，正式啓動了試點工作。推出存託憑證這一新的證券品種是我國資本市場一項具有重要意義的創新。

擴大開放是推動資本市場長期穩定健康發展的必由之路。根據黨中央、國務院關於金融業對外開放的總體部署，證監會加大了資本市場開放的力度，以開放促改革、促發展，努力形成資本市場全面開放新格局。我們不斷完善滬深港通規則製度，擴大標的股票範圍和每日額度，滬深港通業務規模持續穩定增長，目前累計成交金額已達10萬億元。認真聽取國際機構投資者對QFII和RQFII政策規定的改進意見，與有關部門協同工作，進一步便利國際投資者利用QFII和RQFII開展跨境投資。滬倫通大的製度安排已經就緒，操作層面的準備工作正在緊鑼密鼓地推進，有望於年内正式推出。從5月31日開始，A股順利納入MSCI指數，進一步順應了國際投資者的投資需求。從納入到6月11日止，滬港通和深港股的日均淨流入達到36.1億元，比今年前五個月的日均淨流入提高了167%。證監會會同有關部門及滬深交易所已經著手研究相關新的製度與工具安排，其中包括：改革股票收盤價格産生機製、規範停復牌製度以及股指期貨等工具，以便盡快將目前的A股納入因子從5%提高到15%左右。總之，我們要按照合格投資者和成熟市場的高標準需求改革資本市場的製度安排，這樣才能體現以開放促改革、促發展的道理，才能提高我國資本市場的質量和國際競爭力。 推動證券行業放開股比限製相關政策已經落地，目前已有3家外資機構向證監會提交了申請材料，還有不少外資機構正在積極接洽。今年以來，期貨市場對外開放邁出實質性步伐，原油、鐵礦石期貨順利引入境外交易者，交易量和持倉量穩步提升。上海原油期貨上市還不到三個月，但交易量和持倉量均已超過迪拜原油期貨，穩步邁入世界前三的行列。這充分體現出了中國和中國資本市場的力量。我們還將推動更多商品期貨和金融期貨引入境外交易者，更好服務國際大宗商品貿易、産業升級調整和實體及金融企業的風險管理。

我們將順應經濟全球化深入發展的時代潮流，積極推動交易所和證券期貨經營機構“走出去”，為相關企業提供更加便利的投融資和風險管理服務。由上海證券交易所、中國金融期貨交易所、德意志交易所聯合成立、總部在法蘭克福的中歐國際交易所目前正在積極籌備D股發行，也就是中國企業在中歐國際交易所發行股票。中金所、上交所、深交所聯合入股、我方成為第一大股東的巴基斯坦證券交易所已成功上市，目前運行良好。上交所已完成對哈薩克斯坦阿斯塔納國際金融中心的戰略入股，深交所和上交所已經與孟加拉國達卡證券交易所簽署了股權收購協議。證監會積極支持交易所和行業機構加強與“一帶一路”沿線相關交易所開展包括股權、産品、技術等多種形式的合作，分步推動“一帶一路”交易所聯合會在上海成立，不斷深化沿線國家交易所之間的戰略互信。

上海國際金融中心建設與我國金融對外開放緊密相連，金融業的持續擴大開放將為上海國際金融中心建設註入源源不斷的動力。當前，國際金融市場呈現出“山雨欲來風滿樓”的景象，國際投資者投資配置向人民幣資産傾斜的趨勢非常明顯，這部分地解釋了為什麽最近不少新興市場國家匯率大跌，而人民幣匯率卻堅挺。中國之穩定與世界之變局形成了鮮明的對照。我認為，現在是加快上海國際金融中心建設、在上海形成萬商雲集局面的大好時機。

習近平主席在剛剛結束的上合組織青島峰會上指出：“盡管單邊主義、貿易保護主義、逆全球化思潮不斷有新的表現，但‘地球村’的世界決定了各國日益利益交融、命運與共，合作共赢是大勢所趨”。單邊主義和貿易保護主義之所以不能長久，是因為各國經濟日益交融的格局不可逆轉，世界經濟多極化的趨勢不可逆轉。“不畏浮雲遮望眼，隻緣身在最高層”，證監會將按照習近平主席在博鳌亞洲論壇上提出的“宜早不宜遲，宜快不宜慢”的要求，擴大資本市場對外開放，加強與世界各國資本市場的合作交流，主動順應經濟全球化的大趨勢。

讓我們一起努力，共同推動新時代中國資本市場改革開放，推動上海國際金融中心建設邁上新台階。

謝謝大家!

來源：證監會網站

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