滬指衝高回落續創一年新低 工業富聯(601138-CN)觸及跌停

昨晚美聯儲如期宣布加息25個基點，基本符合市場預期，併未出現黑天鵝事件。今日早間滬深兩市雙雙低開，盤中均出現強勢拉升動作，滬指一度漲逾0.50%，創業板指漲近1%，隨後震蕩回落，三大股指紛紛翻綠下跌。午後股指持續震蕩回落，跌幅進一步擴大，三大股指叠創日内新低，滬指跌破3034低點，續創一年來新低，多隻個股閃崩，且閃崩個股逐漸增加。臨近尾盤，鋼鐵、券商股拉升護盤，股指小幅反彈。
截止收盤，滬指收報3044.16點，跌0.18%，成交額1476億。深成指收報10084.18點，跌0.76%，成交額1698億。創業板收報1673.32點，跌0.75%，成交額544億。
從盤面上看，鋼鐵、券商、芯片、水泥居板塊漲幅榜前列，白酒、足球概念、醫藥居板塊跌幅榜前列。工業富聯(601138-CN)一度觸及跌停板，為6月8日上市以來首次跌停，日内成交額超82億元。
熱點板塊上，鋼鐵板塊午後全面爆發，安陽鋼鐵(600569-CN)、中原特鋼(002423-CN)等4股漲停，八一鋼鐵(600581-CN)、柳鋼股份(601003-CN)等多股大漲超4%。中原特鋼此前公告，公司重大資産重組事項獲得國務院國資委批復。
5G概念股走勢活躍，廣和通(300638-CN)、沃特股份(002886-CN)漲停，梅泰諾(300038-CN)、超訊通信(603322-CN)、等股均上漲超3%。北京時間2018年6月14日上午，在美國聖地亞哥3GPP 5G NR標準 SA(Standalone，獨立組網)方案在3GPP第80次TSG RAN全會正式完成併發布，這標志著首個真正完整意義的國際5G標準正式出爐。
券商股午後集體拉升，新股南京證券(601990-CN)漲停，東興證券(601198-CN)漲超5%，第一創業(002797-CN)等紛紛拉漲。
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