中興通訊(00763-HK)7月29日舉行股東會選舉董事

中興通訊(00763-HK)近兩個月的美國採購禁令事件終告一段落，中興昨日復牌後，H股急挫41.6%，收報14.96港元，市值蒸發80億港元，中興A股(000063-CN)開市即跌停，報28.18元人民幣，A股市值蒸發107億元人民幣(折合約133億港元)，即中興通訊市值一日內合共蒸發了213億元。

中興通訊昨公布，將於本月29日上午9時召開股東大會，審議批准修改《公司章程》及《董事會議事規則》的議案，亦會選舉非獨立董事及獨立非執行董事。

根據公告，股東大會亦會審議批准中興通訊向中國銀行申請300億元人民幣綜合授信額度、向國家開發銀行深圳市分行申請60億美元綜合授信額度，以及中興通訊為中興香港中長期債務融資提供金額不超過6億美元擔保的議案。

中興通訊高管面臨大換血，股權結構將變化外界普遍關心高管大換血之後，誰來掌舵中興？知情人士對《新京報》記者表示，中興從原來的創業元老中找人才能穩住局面，因為從外面調來的人並不了解中興。

據接近中興的知情人士表示，在接下來的30天，中興各方應該對其股權結構進行協商，預計會有一定的調整。

多位接近中興高層的人士透露，從目前的條件來看，中興董事長一職將空降，「諸為民大概率成為總裁」。1966年出生的諸為民是一位「老中興」，這次被提名為第七屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時(即2019年3月29日)止。

目前上市主體中興通訊的最大股東是深圳市中興新通訊設備有限公司(簡稱中興新)，持股30.34%，而中興新大股東是深圳中興維先通設備有限公司（簡稱“中興維先通”），持股49%。中興維先通是由侯為貴及38名早年中興創業元老及現任中興高管作為自然人100%投資的私人公司。其董事長侯為貴持股18%，殷一民持股5%。

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