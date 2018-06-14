新聞

[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月13日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 7514         0    2303   聯電                  -10923    -13406  
2330   台積電                  4704     -6511    00632R 元大台灣50反1          -4124         0  
2344   華邦電                  3848      1992    2353   宏碁                   -3458     -1046  
00737  國泰AI+Robo             3459      1151    3682   亞太電                 -3211    -17506  
2888   新光金                  3295     -7518    2408   南亞科                 -3030      2703  
3481   群創                    3205     17164    3231   緯創                   -2598    -12342  
2317   鴻海                    2778     -2438    00637L 元大滬深300正2         -2505         0  
2371   大同                    2443     -5838    2313   華通                   -2494     -4694  
2882   國泰金                  2095      5462    1609   大亞                   -2414     -5577  
6116   彩晶                    1957      2747    00633L 富邦上証正2            -2373         0  
2891   中信金                  1863     21119    00699R 元大美債7-10反1        -2347         0  
2002   中鋼                    1735      6845    1303   南亞                   -2157    -24944  
00693U 華頓S&P黃豆             1286         0    3037   欣興                   -1689     -6332  
006206 元大上證50              1017         0    00681R 元大美債20反1          -1674         0  
1310   台苯                     830      6960    2886   兆豐金                 -1666     -4628  
2881   富邦金                   820      7984    2883   開發金                 -1577    -16555  
2363   矽統                     795      1511    2884   玉山金                 -1510     -3555  
8163   達方                     791      1458    2031   新光鋼                 -1209      -367  
1514   亞力                     734      1049    2324   仁寶                   -1158     -7287  
2885   元大金                   615      6249    2014   中鴻                   -1146      -807  
9958   世紀鋼                   614      -705    00655L 國泰中國A50正2         -1114         0  
2308   台達電                   610     -3264    2340   光磊                   -1036     -3818  
1101   台泥                     596      2209    00636  國泰中國A50            -1021     14443  
00730  富邦臺灣優質高息         595       784    3059   華晶科                  -943     -2208  
2013   中鋼構                   589       -14    2515   中工                    -937     -4432  
2801   彰銀                     578      8485    2448   晶電                    -926       536  
2360   致茂                     556      -925    00728  第一金工業30            -866     -2739  
2609   陽明                     509      2131    2382   廣達                    -852    -10734  
3406   玉晶光                   489       804    1301   台塑                    -784     -4651  
3017   奇鋐                     488      1851    6449   鈺邦                    -784      -992  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞