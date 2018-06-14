美股盤後─Fed決議升息 2018年將進一步升息 道瓊收低119點

聯準會 (Fed) 今日決議升息一碼，並暗示今年還將二度升息，美國股市週三下跌。



道瓊工業平均指數收低 119.53 點或 0.47% 至 25201.20。

Nasdaq 指數收低 8.09 點或 0.11% 至 7695.70。

S&P 500 指數收低 11.22 點或 0.40% 至 2775.63。

費城半導體指數收低 1.89 點或 0.13% 至 1414.48。

一位法官裁決 AT&T 與 Time Warner 併購案可以進行，全面拉抬了媒體股，帶動了 Nasdaq 指數於早場一度創新高點。

Fed 改變了會後聲明中的措辭，表示對經濟成長更為樂觀，並預期通貨膨脹將上升。

分析師說，Fed 語氣較傾向鷹派，對股市構成壓力。

過去二週，美國股市似乎相對平靜，Fed 較為緊縮的貨幣政策，加上歐洲央行更為鷹派的談話，使得債務沉重的經濟體，如義大利與巴西，受到壓力。

歐洲央行將於週四舉行政策會議。該央行經濟學家 Peter Praet 上週說，央行在會議中，可能討論如何縮減購債計畫，此一行動可能影響全球利率。

此外，政治仍可能影響投資人心理。市場評估川普總統與北韓領導人金正恩會晤的結果。他們於週二簽署了協定，致力讓朝鮮半島完全無核化。