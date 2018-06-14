決定美元下一步走勢的是：川普支持率？

美國總統川普上台以來，他的支持率和美元走勢之間一直存在著一種「謎之相關性」。

如下圖所示，大部分時候，美元指數走勢和川普支持率亦步亦趨，且存在約 30 天的滯後。這種相關性在去年底今年初曾一度消失，但今年 3 月，隨著川普支持率重返 11 個月高點，美元開啟一波強勢反彈，二者之間的相關性又回來了。

(圖片來源：Zerohedge)

德意志銀行研究也發現，美國政治新聞網站 Real Clear Politics 統計的川普支持率與美元指數存在相關性，且領先約 45 天。

但德銀宏觀策略師 Alan Ruskin 指出，這並不代表二者之間存在直接的因果關係。很有可能是存在一個同時影響到總統支持率和美元走勢的因素，且該因素對美元的影響具有滯後性。

其中一個可能性是近期美國經濟的強勁表現。在財政刺激下，穩健的經濟利多總統支持率，同時對經濟增長的信心和聯準會繼續收緊政策的預期提振了美元。

另外一種可能的解釋是，美國政府傾向於在總統支持率下降的時候，在言論上更積極地打壓美元。而當他們對經濟更有信心時，就不需要疲弱的美元來為作為額外的刺激手段。

Ruskin 表示，最近幾週總統支持率大幅提升，如果上述關係仍然有效，那麼美元指數有望繼續走高。

但 Ruskin 提醒道，美元對川普支持率的高貝塔 (beta) 係數反應強烈，這表明隨著時間的推移，這二者之間的關係將逐漸減弱。

Ruskin 謹慎的另外一個原因是，川普支持率只需要超過 47%，美元指數就會達到周期頂點。截至 6 月 8 日，Real Clear Politics 統計的川普支持率為 41%。