【港股解碼】一場“手機風波”引發的華誼危機

繼崔永元、范冰冰、天價片酬，介入調查相繼登上熱搜之後，作為《手機》、《手機2》製片方之一的華誼兄弟（300027-CN）也被曝光在媒體的聚光燈下，被推至了輿論的風口浪尖，股價也受輿論影響而大跳水，現價僅為6.91元。

來源：通達信

但是股價的下跌僅僅是一個開始，或許是為了補充現金流，或許是為了投資標的，或許是為了穩定股價，華誼兄弟在2018年6月6日發布了《關於股東部分股份質押及解押的公告》。但是這個公告再次引發了華誼危機，華誼兄弟“質押全部股權”、“瘋狂套現”等標題頻繁出現在媒體平台之上。華誼兄弟可能想不到，當初被稱為中國電影里程碑式的《手機》會埋下如此隱患。

股權質押之理由澄清

6月11日，華誼兄弟即發出澄清公告，截至該公告日，王忠軍共持有華誼兄弟612,229,855股，佔截至2018年3月31日公司總股本的22.07%，累計被質押共計523,130,000股，佔截至2018年3月31日公司總股本的18.85%；王忠磊先生共持有公司股份171,681,986股，佔截至2018年3月31日公司總股本的6.19%，累計被質押共計147,099,999股，佔截至2018年3月31日公司總股本的5.30%。質押原因均是個人融資需求，擬用於項目投資及股權投資等。

股權質押確實是一種比較常見的籌資形態，那麼媒體為什麼會對王忠軍、王忠磊此次的質押行動作出如此激烈的反應呢？實在是6月6日這個時間太過敏感，6月4日，華誼兄弟股價跳空低開之後繼續下跌，後兩天也沒能挽住頹勢。大股東在華誼受挫的關鍵時刻質押股權確實有著不看好華誼公司的嫌疑，這個時間點著實有文章可做。澄清公告也表示，股權的質押不代表王忠軍、王忠磊先生不看好公司未來，也不會影響公司的正常經營。

另外公告也表示，王忠軍、王忠磊自2014年至今未減持過公司股份，不存在拋售所持公司股份套現的行為。 2015年11月24日至今，王忠軍、王忠磊先生累計增持金額合計約6.4億元。兩位股東作為華誼兄弟的創始人還是比較注重公司的發展的。

商譽危機？

由一場“手機風波”，華誼倒像是陷入了旋渦中一般，手機話題先是影響了華誼的股價，在股價下跌之時質押股權又引起了媒體的“套現猜測”，為華誼的每一個細節都在聚光燈下被無限放大，這一次被目光凝聚的是華誼的商譽。

目前，從華誼兄弟2017年的年報中可以發現，其商譽已經超過30億，而高額的商譽則是華誼兄弟從2015年開始不斷地收購、併購影視公司所造成的，東陽美拉、東陽浩瀚、浙江常升等影視公司先後進入華誼麾下。

2015年11月，華誼兄弟以10.5億美元從馮小剛（持股99%）和陸國強手中拿下了東陽美拉70%股權並簽下對賭協議。同年，華誼兄弟又以7.56億元收購浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司70%的股權並簽下對賭協議。而這兩家公司在當時的業績都不是很穩健，東陽美拉在被華誼兄弟收購前淨資產為-0.55萬，而浩瀚影視在彼時僅成立了一天，註冊資本也只有1000萬。對這兩家影視公司的收購為華誼帶來了高額的商譽。當華誼兄弟在平穩期，自身有強大的業務做支撐之時，可能還比較安全，但是如今華誼兄弟已站在鋼絲繩上，東陽美拉和東陽浩瀚的一舉一動都將引得無數矚目，而華誼兄弟也將面臨商譽減值的風險。

先看華誼兄弟與東陽浩瀚的對賭協議，協議要求東陽浩瀚在2015年底完成9000萬元淨利潤，未來每年遞增15%，在2016年，東陽浩瀚未完成業績承諾。再看東陽美拉的對賭協議，協議要求東陽美拉每年創造利潤1億以上，且逐年遞增15%。在2016年，東陽美拉錄得淨利潤1.02億元，2017年錄得淨利潤1.17億元，勉強過關。那麼在2018年，東陽美拉和東陽浩瀚能否成功通過呢？若是在這個時間點出現問題，或許華誼又要陷入另一場危機了。

文：金詩媛

編輯：張駿芬 徐冰瑩

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