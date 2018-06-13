FII連續漲停僅3日後中斷 估值爭議：算代工廠還是工業互聯網？

工業富聯 (FII)(601138-CN) 上市後僅歷經了 3 個漲停板就打開，開盤後股價甚至一度下挫，不過靠著下午盤奮力衝高，收盤仍上漲 7.21%，收報人民幣 25.72 元。

《中國證券報》報導指出，工業富聯上市蜜月期僅歷經 3 個漲停板，在 2018 年 66 檔新股中，排名倒數第 5，出乎市場預期。以市值計算，雖達到人民幣 4900 億元，但仍無法超越中國人壽，仍排名 A 股第 11。

以工業富聯所在板塊，個股平均本益比約為 40 倍，而工業富聯今日價格的本益比約為 30 倍。

此前，多家機構在測算工業富聯估值時，認為工業富聯上市後總市值有望達到人民幣 6000 多億元。這主要以工業富聯 2017 年營收人民幣 3545.43 億元計算，歸屬母公司股東淨利潤人民幣 158.67 億元，每股收益約 0.90 元，發行新股攤薄後約 0.81 元。以 A 股電子設備及服務行業加權平均本益比約 40 倍看，工業富聯總市值將達人民幣 6000 多億元。

業內人士認為，工業富聯的股價關鍵，在於該用代工廠或工業互聯網公司來估值，如以代工廠看，類似母公司鴻海 (2317-TW)，本益比僅略高於 10 倍。若富士康工業互聯網轉型成功，則市場估值有望上浮。

另一方面，一些分析師則相信，工業富聯過早打開跌停的原因，在於時機有點「生不逢辰」。

今年以來 A 股表現低迷，對流動性的擔憂是主因，本就不利大市值股票走高。雪上加霜的是，A 股很快就要迎來中國存託憑證 (CDR) 及獨角獸企業陸續回歸，料會分流更多資金。

據《彭博》報導，凱基證券駐上海的分析師陳浩認為，如果沒有 CDR 的話，工業富聯可能是比較稀缺的類股，但是接下來又有比它更像獨角獸的企業。如果把工業富聯歸入代工型企業，那現在約 30 倍的本益比就不算低。

儘管如此，陳浩認為，明天工業富聯仍可能重回漲停、之後再封 2-3 個漲停板。他說，如果明天沒封板，隨著 CDR 接下來上市，工業富聯的股價可能會跌向發行價。