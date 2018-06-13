【華冠投顧】武傑電台:台股6月全新資料-端午包粽五虎將!免費索取!

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萬眾期待的 6 月份最新資料 -【端午包粽五虎將】搶先版今天正式出爐!!! 武財神 - 陳武傑老師精選 5 個族群 5 檔個股!

武傑關注個股:

1. 上緯投 (3708):

5 月合併營收 6.7 億元，受惠訂單量增加，加上市場價格調漲，帶動單月營收月增 31.6%，較去年同期大增 84.36%，創上市以來新高。

操作建議：風力發電相關類股全面轉強，短線可望接棒人氣主流。短線支撐：105 塊。

2. 佳凌 (4976):

5 月合併營收逾 1.5 億元，年增 3 成，並創逾 4 年來新高，主因為車用鏡頭需求高，推升營收成長；法人表示，佳凌 6 月份營運力道仍強，預計第二季合併營收將超越第一季。

操作建議：股價已經偏高，小心短線追價風險。短線支撐：65 塊。

3. 聯電 (2303):

受到半導體終端應用需求強勢帶動，8 吋晶圓代工產能供不應求，宣布將調整產品報價，漲幅達 2 成，為史上最大漲價幅度，將帶動今年獲利表現。

操作建議： 消息面催化技術面轉強，可留易外資買盤是否回流。短線支撐：18 塊。

4. 光頡 (3624):

5 月營收 2 億 3684 萬 6000 元創新高，較上月增加 16.17%，較 106 年同月增加 57.48%；累計 107 年 1-5 月營收 9 億 9879 萬 8000 元，較 106 年同期增加 37.66%。

操作建議： 被動元件股價都已經偏高，追價風險已大。短線支撐：65 塊。

5. 漢磊 (3707):

人工智慧、汽車電子及電動車、物聯網等都帶動功率半導體需求，漢磊旗下矽晶圓廠嘉晶產能滿到年底，旗下晶圓代工事業同樣接單滿到年底。

操作建議：短線漲多拉回，法人成本區約 35 塊。短線支撐：35 塊。

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估