凌華加入IPC整合戰局 通過私募擬引進國際級投資者 衝高業績規模

IPC 產業整併風至今不衰，凌華 (6166) 擬加入戰局，週三 (13 日) 股東會中順利通過 2400 萬股的私募案，一年內將引進策略投資人。凌華董事長劉鈞指出，策略夥伴條件必須要夠大、夠深、夠未來性，因此，該公司鎖定國際級大廠整合，才能有效擴大凌華美、歐、中市場營業規模，讓凌華生意衝高，目前已有對象洽談中。此外，近日同業中研揚 (6579) 與廣積 (8050) 才以換股的方式進行整合，劉鈞認為，合作創造規模是正確方向，這是企業到了一個階段後必須要走的路。不過，同質性高的同業整合，以各 30% 左右的交叉持股「你泥中有我，我泥中有你」，綜效能有多少還待觀察，因為大家看事情的本質會不一樣，將會使整合的難度增加，製造困擾。因此，同業的整合，他較認同像是振樺電 (8114) 全資併購瑞傳的做法，百分百持股的紛爭較少。



而凌華這次擬辦理 2400 萬股私募或私募海外或國內可轉換公司債，目的就是要引進策略投資人。劉鈞指出，凌華要走的整合之路是異業結盟，需要的是能擴大凌華業績的商業夥伴，而非技術合作，因此必須是要國際化的大廠，能夠把凌華市場規模衝高的國際業者。



他指出，物聯網 (IoT) 應該是 IT(資訊科技)與 OT(操作科技)的整合，凌華屬於 OT 業者，屬於工廠端的，像 IBM、HP 是比較偏向 IT 型的公司，屬資訊系統端，大多數的 IT 業者不知道 OT 怎麼做，OT 的業者不知道怎麼去談生意，如果可以整合，應該可以有很大的前景。



至於這項私募案在股東會通過之後，如未能在一年內執行就會失效，因此，目前洽談的策略夥伴對象，可望在一年之內談妥簽約，且非目前的策略股東。該公司之前曾引進美國量測自動化大廠安捷倫為其策略股東，至今持股保持逾 7%，這次將會是第二波策略合作。

