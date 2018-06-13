被動元件熱 華容董座吳春發：這是長期累積的結果

被動元件近來持續因缺貨、漲價題材不斷升溫，同時也帶動相關族群股價、獲利。華容 (5328) 董事長吳春發今日股東會後被問及，被動元件熱一事，他認為，此時缺貨等現象，是長期累積結果。針對被動元件近來火熱程度，吳春發表示看法，認為各產業狀況還是不一樣，但某一些產業確實會有此現象。他接著說被動元件從擴產，接著設備增加，到客戶增加的時間等因素都是必然的，強調不是所有的產業，明天就可以馬上增加產能。



吳春發表示，加上過去被動元件相關產業競爭激烈，投入的人也不像其他產業多，認為此時有缺貨等現象，都是長期累積的結果。



另外，華容 (5328) 去年整體營收約 8.73 億元，年減 15.2%，觀看去年第一季本業賺 2829 萬元，但相較今年第一季則虧損 328 萬元。吳春發說，今年 5 月營收年增 26.6%，累計 1-5 月年增 2.35%，呈現獲利狀態。他表示，接下來將增加品項，如綠能、太陽能等產品，預計推升獲利，預估第二季表現會比第一季來的好。



吳春發進一步指出，綠能、太陽能等相關品項，比例也從過去個位數，增加到現在約 18%，這也是主要獲利來源之一，並說目前高階產品整體看好，但低階的部分，會再做適當產能調整。



近來積極轉型的華容，近來也跨足電動車電池領域，吳春發表示，今年公司在汽車週邊相關產品已經陸續交貨，重要的核心點也正在認證中，主要量產時間預計在今年底或明年起，對於今年整體營運狀況則樂觀看待。

