華容今年主攻高階綠能產品 將研發量產新能源電容並引進策略夥伴

華容 (5328) 今日召開股東會，董事長吳春發會中指出，106 年營運狀況因市場競爭激烈，及同業低價策略搶單，影響公司接單、營收金額。針對今年公司營運，他提五大計劃概要，其中，經營方針方面，強調將朝高階綠能產品市場為主。股東會議今日開場由董座吳春發報告去年營運狀況，106 年營收約 8.73 億元，合併稅後盈餘 1621 萬 7000 元，年減 77.59%，每股盈餘 0.09 元。今年 5 月營收 8266 萬元，較去年同期增加 26.60%。累計前 5 月營收 3.66 億元，較去年同期 3.57 億元，年增 2.35%。



吳春發接著說明，106 年營運主要由於市場競爭激烈，及同業低價策略搶單，影響公司接單、營收金額，但同時公司也持續在固定費用及原物料採購方面積極控管，因此營業毛利率仍能維持與 105 年相近水準。此外，營業費用也較 105 年減少 1201 萬元。



華容近來積極轉型，跨足電動車電池領域，並透過中國大陸代理商與大陸車廠接觸，取得充電樁相關訂單。今日股東會上，吳春發表示，公司針對塑膜電容未來將朝向，綠色新能源配套用電容器、戶外惡劣環境及長壽命配套用電容器、耐高溫電容器，及車規電容器發展。



吳春發更提今年營業五大計劃概要，包括經營方針、預期銷售數量及其依據、重要之產銷政策、未來公司發展策略，及受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。



經營方針方面，吳春發說，將朝高階產品市場為主，中國大陸市場則以智慧型電表及新能源電容產品為主，同時要持續降低成本及費用，並強化團隊研發及競爭能力。今年主要產品為塑膠薄膜電容器。



產銷政策部分，吳春發指出，要提升研發能力，符合市場多樣化的需求。日前華容透露目前貢獻公司較多的地區為美國、歐洲，今年行銷政策也將鎖定歐、美市場，包括電子式安定器、電動工具、太陽能產業等。



吳春發最後指出，未來公司除將擴大海外市場及大陸內需的營運規模，也將研發量產新能源電容產品，並引進策略合作新夥伴，整合上、下游相關產業。

