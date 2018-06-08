〈2018世足賽〉未打進會內賽 中國品牌本屆世界杯廣告金額依然居冠

4 年一度的世足賽下週即將正式展開，中國這次雖然並未打入會內賽，不過在這屆世界杯投入的廣告金額，卻是全球最多。

根據媒體集團 Zenith 數據，迎向世足賽，全球企業共花費 24 億美元廣告費，其中中國投入的廣告金額達 8.35 億美元，美國則是 4 億美元，東道主俄羅斯企業共花了 6400 萬美元。

Zenith 表示，世足賽為廣告商創造了寶貴的機會，賽事將吸引大量觀眾，估有超過 200 個國家、35 億人收視。除了電視以外，還會出現很多新媒體的觀眾。

與 2017 年這 3 個國家全年花在廣告上的費用相比，中國為 804 億美元，美國居全球之冠，達 1975 億美元，俄羅斯則為 61 億美元。

Zenith 指出，中國企業和世界杯能建立品牌關係的機會很少，因此廣告商今年一直積極競標，以建立聯繫。

以本屆來說，中國一大廣告贊助商為乳製品公司蒙牛，蒙牛於去年 12 月正式成為國際足總 (FIFA) 贊助商，屬第二級贊助商。作為交易的一部分，蒙牛將在中國提供世界杯的「官方可飲用酸奶」以及其他產品，並將在 64 場世界杯比賽中播放廣告。

另一個頂級合作夥伴為大連萬達集團，他們在 2016 年與 FIFA 簽約。3 大西方品牌－Continental、Johnson & Johnson 及 Castrol，在 2015 年選擇不再續約，主因是 FIFA 的貪腐醜聞有害形象。