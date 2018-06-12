中國企業擴大進軍剛果 中信金屬成為艾芬豪礦業最大股東

據《中國有色網》報導，中國中信金屬 11 日與加拿大艾芬豪礦業 (Ivanhoe Mines)，簽署長期戰略合作與投資協議，中信金屬將投資 7.23 億加元 (5.6 億美元) 獲得艾芬豪礦業 19.9％的股份，並向艾芬豪提供 1 億美元的中期貸款融資。

透過這則交易，中信金屬成為艾芬豪最大的單一股東。這次募集的資金，將用於艾芬豪旗下位於剛果 (金) (剛果民主共和國) 的 Kamoa-Kakula 銅礦、Kipushi 鋅礦和 Platreef 鉑金礦的開發。紫金礦業此前持有艾芬豪礦業 9.9％的股份，並擁有反稀釋權，如果紫金跟進配股，所需資金約 7800 萬加元 (6000 萬美元)。

《彭博》報導指出，這是中國對剛果銅業又一次重大的押注。艾芬豪在剛果擁有的 Kamoa-Kakula 銅礦，在全球十大銅礦床中擁有最佳品質。

剛果擁有巨大的銅儲量，但也是最難駕馭的國家，在安全、透明度和基礎設施方面，都存在問題。目前在剛果最大的銅生產商嘉能可，就正面臨 3 起法庭案件，與一項賄賂相關調查，並面對加稅及更嚴格的採礦法等問題。

但豐厚的資源，讓中國希望從非洲得到更多天然資源供應，以提供電池及電動汽車發展上所需。Sanford C. Bernstein & Co. 分析師 Paul Gait 指出，中國正在占據主導地位，在確保經濟所需的動力上，西方國家正失去耐心及胃口。

根據剛果最新通過的採礦法，將使礦業公司的經營變得更加昂貴，也給予政府更大的股份。西方主要生產商，包括嘉能可在內，對此都提出猛烈批評，並表示會減少未來在剛果的投資。

Gait 認為，中國顯然相信這些問題是可以解決的，剛果的資產仍然具有價值。