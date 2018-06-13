油氣管網資産整合正積極推進 利好管道設備製造商

彭博11日援引知情人士消息稱，中國正在推進將三大國有油氣公司的管道資産合併為一家公司。中國石油、中國石化和中海油將其所屬管道資産和員工剝離併轉移至這家新公司，併將根據各自管道資産的估值確定在新公司的股權比例。新組建的公司的估值將達到3000-5000億元人民幣，計劃引入約佔總股本50%的社會資本，併將尋求上市。

日前，中國石化、ST油服和中國石油同時發布公告，焦方正辭任*ST油服董事長和中國石化執行董事和高級副總裁等職務，而喻寶才辭任中國石油董事等職務。焦方正和喻寶才在同一日公告辭職，併非偶然，而是央企内部幹部的交流，市場預期相關改革或將加速推進。

華泰證券指出，一直以來中國油氣長輸管道大都掌握在“四桶油”手中，其中超過80%隸屬中石油，這也成為其他企業進入管輸天然氣領域的最大障礙。油氣長輸管道的垂直一體化有積極的一面，即有利於提高“四桶油”的管網投資力度，但切斷了其他上下遊企業的供需對接，不利於天然氣市場化改革。管網分離改革帶來的增量投資將利好管道設備製造商，而中遊管網去壟斷有望提高下遊燃氣運營商利潤空間。

相關概念股中，中油工程(600339-CN)中石油旗下唯一的石油工程建設公司，已參與中俄東線、陝京四線及唐山LNG接收站等天然氣進口工程。久立特材(002318-CN)LNG輸運不鏽鋼管産能為2萬噸，輸油氣管道襯里雙相不鏽鋼管已批量供應;金洲管道(002443-CN)主營石油天然氣輸送用管，公司生産油氣輸送管道，是中石油、中石化、中海油管道産品的重要供應商;山東墨龍(002490-CN)公司主要産品包括套管、油管、管線管、抽油桿、抽油泵、抽油機及相關設備和部件，覆蓋石油鑽採成套機械設備及主要關鍵部件，是國内唯一一家全産業鏈一站式石油鑽採設備的提供商。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)