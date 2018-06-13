【異動股】鋼鐵板塊快速拉升 中原特鋼(002423-CN)漲停

今日早盤，鋼鐵板塊快速拉升。截至發稿，中原特鋼(002423-CN)漲停報12.08元，西寧特鋼(600117-CN)漲5.65%報4.49元，三鋼閩光(002110-CN)漲4.52%報17.59元，南鋼股份(600282-CN)漲3.36%報4.92元，新鋼股份(600782-CN)、華菱鋼鐵(000932-CN)、八一鋼鐵(600581-CN)等股漲超3%，淩鋼股份(600231-CN)、韶鋼松山(000717-CN)、柳鋼股份(601003-CN)等個股均有拉升漲2%左右。

據上證報13日報道，多家京滬主流保險機構人士昨日表示，近期將自下而上地適當博取鋼鐵、地産等周期性板塊的超跌反彈機會。

有保險機構股票投資經理分析認為，經歷了去年底以來一番股價上漲的熱鬧，多數鋼鐵股的股價在今年2月份達到年内高點，隨後整體陷入了長達4個月的回調，板塊指數已回落至相對低位，不少個股也在5月底創出年内低點。在經歷前期回調後，目前鋼鐵板塊已呈現出底部區域特徵。

此外，據經濟參考報消息，近日中央多部委組成的聯合督查組兵分十路，對各地淘汰落後産能工作進行督導檢查，結束後將牽頭形成報告上報國務院。同時，鋼鐵行業化解過剩産能、防範“地條鋼”死灰復燃專項抽查也通過8個組在21個省(區、市)展開。目前情況來看，各地去産能力度較大，有些地方提前超額完成任務。不過，煤炭企業債務問題依然存在，債轉股難度大，鋼鐵也面臨同樣的難題。而在推進企業兼併重組轉型升級方面，各地已制定相關政策，正在積極推進。

廣發證券指出，央行擴大MLF擔保品範圍是緩和信用風險的舉措，繼消費股"折返跑"後，周期股"折返跑"的條件也在醞釀，繼續觀察後續政策信號。

川財證券稱，4月份以來，鋼材盈利維持較高水平，鋼企二季度盈利好於一季度確定性較高，鋼企中報發布在即疊加前期市場悲觀情緒修復，板塊或將迎來階段性反彈。

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