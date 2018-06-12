貿易衝突升級 德國6月ZEW經濟景氣指數創近六年新低

今日下午公布的德國 6 月 ZEW 經濟景氣指數創近六年新低。分析認為，全球貿易衝突升級，疊加市場對於義大利新政可能破壞歐洲金融市場穩定的擔憂，令德國經濟前景展望明顯惡化。

德國 6 月 ZEW 經濟景氣指數下滑至 - 16.1，創 2012 年 9 月來新低，不及預期 - 14，也大幅低於前值 - 8.2。

此外，德國 6 月 ZEW 經濟現況指數為 80.6，創 2017 年 4 月來新低，同樣不及預期 85 和前值 87.4。

對於這一組疲軟的德國經濟數據，ZEW 主席 Achim Wambach 評論稱，與美國的貿易衝突升級，加之義大利金融體系政策疑慮，令德國未來六個月展望已明顯惡化。此外，上周公布的德國 4 月出口、產出及工業訂單數據較預期疲軟，導致前景更加艱難。

6 月 8 日上周五，德國聯邦經濟和能源部公布數據顯示，受工業經濟熱度平靜影響，德國 4 月季調後工業產出環比和年增率均不及預期，也大幅低於前值。其中，4 月工業產出環比下降 1%，不及預期的增長 0.3%。

此外，受全球貿易不確定性影響，德國出口增速也被拉低。經價格、季節和工作日調整後，德國 4 月出口較上月下降 0.3%，大幅低於前值增長 1.8%。

再前一日（7 日），德國聯邦統計局公布的數據顯示，受德國國內和歐元區訂單數量下降影響，德國 4 月季調後工廠訂單環比和年增率也均大幅不及預期和前值。４月工業訂單環比減少 2.5%，不及預期的增長 0.8%，前值由下降 0.9% 修正為下降 1.1%。

不過，經濟合作與發展組織 (OECD) 表示，仍看好德國經濟。OECD 在報告中提到，儘管面臨美國貿易保護政策的威脅，德國經濟上行勢頭仍強勁，預期今明兩年 GDP 增長 2.1%。OECD 還表示，德國政府應該利用其規模龐大的經常帳戶盈餘來增加投資，使用財政空間來支持結構性改革。

ZEW 經濟景氣指數是歐洲經濟研究中心對大約 300 名分析師及機構投資者進行的一項調查，以得出專家對德國經濟情況的中期（6 個月）預期，是德國重要的經濟指數之一。

今日下午同時公布的歐元區 6 月 ZEW 經濟景氣指數為 - 12.6，創 2016 年 7 月來新低，前值 2.4。

德國和歐元區 6 月 ZEW 經濟景氣指數發布後，歐元 / 美元小幅下跌，但波動不大。