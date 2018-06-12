中基協：截至5月底已備案私募基金管理規模達12.57萬億

中國基金業協會12日公布數據顯示，截至2018年5月底，中國證券投資基金業協會已登記私募基金管理人23703家，較上月增長0.61%;已備案私募基金73235隻，較上月增長1.01%;管理基金規模12.57萬億元，較上月增長0.68%。私募基金管理人員工總人數24.4萬人，較上月增加610人。

截至2018年5月底，已登記私募證券投資基金管理人8776家，較上月增加24家;私募股權、創業投資基金管理人14159家，較上月增加122家;其他私募投資基金管理人768家，較上月減少2家。

已備案私募證券投資基金35903隻，基金規模2.55萬億元，較上月減少196.33億元，減少0.77%;私募股權投資基金25339隻，基金規模7.15萬億元，較上月增加1054.05億元，增長1.50%;創業投資基金5490隻，基金規模0.74萬億元，較上月增加181.90億元，增長2.53%;其他私募投資基金6503隻，基金規模2.14萬億元，較上月減少191.49億元，減少0.89%。

截至2018年5月底，已登記私募基金管理人管理基金規模在100億元及以上的有225家，管理基金規模在50億-100億元的265家，管理基金規模在20億-50億元的646家，管理基金規模在10億-20億元的836家，管理基金規模在5億-10億元的1067家，管理基金規模在1億-5億元的4213家，管理基金規模在0.5億-1億元的2220家。截至2018年5月底，已登記的私募基金管理人有管理規模的共20767家，平均管理基金規模6.05億元。

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