物聯網發酵 法人估泓格今年營收可望雙位數成長

工業電腦泓格 (3577-TW) 受惠物聯網及工業 4.0 效應，2017 年雖然沒有漁業署專案挹注，年營收仍年增 8.46％。法人預估，受惠於物聯網與中國大陸智慧農場效應，加上控制器獲南科晶圓代工龍頭及被動元件大廠訂單，下半年業績將陸續入帳，泓格今年營收表現可望交出雙位數成長。

泓格受惠中國大陸推動物聯網，搶下智慧農場商機，養豬場從規模 30 萬頭，增加到 300 萬頭規模，加上小龍蝦、雞鴨家禽等養殖場需求，泓格總經理陳瑞煜認為，物聯網商機今年已經開始發酵。

擁有塑化大廠訂單，泓格以控制器及 Remote I/O，為客戶提供智慧製造、節能等解決方案，今年再度取得南科園區晶圓代工龍頭及被動元件大廠訂單進補，業績預計下半年陸續進帳。

整體產業環境改變，加上政策的推動，泓格指出，台灣跟大陸市場需求增溫，工業 4.0 跟物聯網發酵，讓一向偏淡的 5 月，今年業績亮眼。

泓格自結 5 月營收為 7751 萬元，年增 24.99%，是今年次高表現；今年累計前 5 月營收為 3.39 億元，年增 19.11％，則寫下歷史同期新高。

法人預估，下半年大陸養殖業的需求增加，加上部分南科大廠智慧工廠的需求，估計下半年營收表現比去年同期更好，今年全年營收年增率可望達到雙位數。

泓格 6/8 召開股東會，通過配發現金股利每股 1.5 元；將於 7/12 除息。