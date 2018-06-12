中美遊戲公司將合作推出新項目

美國維爾福軟件公司11日宣布，將與中國遊戲公司完美世界共同推出“STEAM中國”項目，為中國遊戲玩家和開發者提供一個觸達STEAM平台上遊戲及娛樂産品的新通道。

據悉，作為全球最主要線上娛樂内容生産商和分銷商之一，維爾福不僅開發了《DOTA2》等著名在線遊戲産品，其運營的STEAM還是全球最大的個人電腦端數字分銷平台之一，2017年交易額達43億美元。玩家可通過STEAM購買、下載、討論、上傳和分享線上娛樂産品及相關内容。

維爾福表示，“STEAM中國”將進一步深化雙方2012年以來建立的戰略合作關系。

完美世界首席執行官蕭泓在接受記者採訪時表示，雙方這一合作既能借助互聯網創建中美娛樂産業合作新平台，也有助於促進中美之間的流行文化交流。他相信，通過“STEAM中國”平台，兩國娛樂受眾和開發商將能夠得到更高品質内容和更優越的體驗與服務。

維爾福創建於1996年，總部位於美國華盛頓州。完美世界是中國著名遊戲開發商和影視製作公司。

來源： 新華網

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