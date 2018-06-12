農業農村部：進一步加大奶業扶持政策落實力度

6月12日從農業農村部獲悉，近日，國務院辦公廳印發《關於推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》，圍繞奶源基地建設、乳製品加工流通、乳品質量安全監管以及消費引導等方面作出全面部署。記者就相關問題採訪了農業農村部畜牧業司司長馬有祥、工業和信息化部消費品工業司司長高延敏、國家市場監督管理總局食品監管一司司長張靖。

農業農村部要會同有關部門對落實情況進行督查，併向國務院報告。圍繞《意見》的貫徹落實，農業農村部將重點做好三方面工作。

一是落實部門協調配合。《意見》的貫徹落實需要各方面的共同努力。農業農村部將按照《意見》的要求，會同各有關部門，製定和完善具體工作措施，進一步加大扶持政策落實力度，充分發揮奶業工作部際聯席會議製度作用，加強協調配合，確保各項工作落到實處。

二是強化政策資金推動。針對奶牛標準化規模養殖、優質飼草生産、糞污綜合處理利用、産品結構優化、質量安全管控等重點環節，進一步加大奶業扶持政策落實力度，創新項目支持手段，保證政策資金效果。

三是充分發揮企業主體作用。企業興、産業興，乳品企業是振興中國奶業的主體。完善中國奶業20強(D20)聯盟，促進乳品企業大協作、大聯合。繼續舉辦中國奶業20強峰會，提升民族奶業品牌影響力。推進中國小康牛奶行動和奶酪推廣行動，吸引更多乳品企業參與，培育乳製品消費潛力，做大做強中國奶業。

來源：中國證券網

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