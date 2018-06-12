美元短期回檔長期仍強勢 一張表比較外幣優利定存

近日美元短期受到貿易戰線擴大影響，出現較為明顯的下跌行情，但長期來看，美國受惠於基本面佳，近期經濟數據公布大多優於市場預期，大幅吸引資金流入，美元長期看升。為搶美元投資商機，各銀行紛紛推出限時外幣優利定存專案，美元定存 12 個月可享 2.1-2.4% 不等的年息，銀行業者建議，投資人可善用外幣優利定存伺機進行外幣資產布局。

北富銀表示，受到川普決定對從歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鐵和鋁產品徵收關稅所引發貿易爭端的影響，6/4 起美元指數快速下跌，此波最低來到 93.66。

但以長期趨勢來看，北富銀表示，美國在就業市場持續收緊及減稅政策下，製造業活動加速，消費者信心升高，預計下半年經濟可望持續回暖；聯準會也在最新會議紀要提到，對高於目標的通膨更能容忍，並在最新經濟評估報告中指出美國經濟正溫和成長；同時，最常被聯準會用來衡量通膨的個人消費支出指數（PCE）平減指數也已逐漸逼近聯準會目標，這些跡象都顯示美國本月再度升息已是箭在弦上，若屆時如外界預期宣告升息，將助長美元再度攀升。長線來看，美元仍為投資人外幣資產配置首選。

北富銀指出，投資人在進行外幣資產配置時，可依自己短中長期資金配置，選擇市面上適合自己資金調度需求的外幣優利專案進行投資。如此不但能讓資金不閒置幫你賺利息之外，一般定存專案年期最長不超過 1 年，保持了資金的靈活性，投資人可在中長期觀察匯率走勢後選擇合宜時機進行換匯，降低匯兌風險，為個人資產提供了一定的風險緩衝，是相對穩健的配置選擇。

為搶美元投資商機，各銀行紛紛推出限時外幣優利定存專案，北富銀即日起至 6/29 止，限時推出外幣優利定存專案，美元定存 3 個月年利率 2.10%、6 個月年利率 2.30%，12 個月年利率更高達 2.40%；澳幣定存 12 個月年利率達 2.00%；人民幣定存 12 個月年利率則上看 3.30%，相當優惠。北富銀本次承作資金門檻低，以美元定存為例，最低只要 1000 美元即可承作，讓小資上班族也可輕鬆進行外幣資產配置。

同樣在 6/29 截止的還有第一銀行和凱基銀行，12 個月年利率 2.15%。6/30 截止的有，土地銀行 6 個月年利率 2.20%，12 個月年利率 2.20%；合庫銀行 6 個月年利率 2.00%，12 個月年利率 2.10%；玉山銀行 6 個月年利率 2.00%，12 個月年利率 2.20%。而彰銀的專案則拉長到 9/30 截止，6 個月年利率 2.15%，12 個月年利率 2.25%。

