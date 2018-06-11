金管局：新能源成外滙基金重點範疇之一

全球綠色金融需求逐漸增加，金管局副總裁余偉文表示，外滙基金以長遠回報為核心，除審視財務及風險外，亦加強關注環境、社會及管治(ESG)方面。

余偉文指出，外滙基金的長期增長組合會投資基建或私募股權項目，當中亦會考慮ESG因素。譬如曾有一家鐵路公司僅以運輸煤炭為業務，考慮到煤炭未來使用可能減少，最後外滙基金決定不投資該公司。

他表示，新能源將是其中一個重點範疇，已於內部投資程序加入ESG元素，又要求外聘的基金經理以ESG為考量。他稱，外滙基金在南美及歐洲投資風電項目，投資部和風險部均到當地作盡職調查，確保項目的可持續發展性。

綠色債券方面，今年首5個月本港發行13個綠色債券，合計金額約50億美元。港鐵(00066)2016年首次發行10年期綠債，籌6億美元。港鐵財務總監許亮華稱，綠債有助公司拓展投資者，價錢亦較一般債券佳，當時收到94個基金申請，約三分之二為綠色或社會負責(social responsible)基金。

來源：信報

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