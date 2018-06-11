京東擬向Shadowfax投資2000萬 與阿里等爭奪印度市場

據外媒報道，印度B2B物流平台Shadowfax正在與京東商談募集C輪融資交易。根據知情人士透露，該公司與京東集團的談判目前處於初級階段，而且已經持續了五周時間。本輪融資的規模可能在1800-2500萬美元。

Shadowfax公司成立於2015年，由印度理工學院德里分校的兩位校友 Abhishek Bansal 和 Vaibhav Khandelwal 聯合創辦。從最初提供單一的食品外賣服務，拓展到多元化、跨垂直行業的物流配送服務，其主要客戶包括社區商戶、百貨商店、社區藥店和電商。去年該公司宣布收購B2B逆向物流(退貨等)平台Nuvo Ex，收購後公司的物流服務擴張至印度75個城市，擁有7000多名配送員，每日交易量超8萬次。

截至2017年3月，Shadowfax全年總收入為34.07億盧比，比去年同期的9.8億盧比增加了3倍以上。主營業務收入達到31.73億盧比，與去年同期相比，增長近9.27億盧比。17財年總支出增加近62%至62.58億盧比，淨虧損28.51億盧比，略高於去年的25.57億盧比。這主要是由於交付、運輸和集群管理成本升高。員工福利開支也從去年的5.34億盧比增加了三倍至18.88億盧比，主要是由於引入員工持股計劃(ESOP)。

據數據研究部門VCCEdge稱，迄今為止，該公司已經從Eight Road Ventures，InnoVen Capital，Toppr(印度在線教育平台)創始人Zishaan Hayath和Snapdeal(印度電商平台)聯合創始人Kunal Bahl和Rohit Bansal等處籌集了1，888萬美元。

實際上，京東的主要競爭對手—阿里巴巴和騰訊(00700-HK)一直在印度有所動作，特别是物流、電商以及支付等垂直行業的投資。迄今為止，阿里巴巴已經投資6家印度企業：

Paytm—印度最大移動支付和商務平台，阿里註資約6億美元

Paytm Mall—印度版天貓，阿里註資1.75億美元

Snapdeal—在線交易平台，阿里註資2億美元

BigBasket—印度版1號店，阿里領投3億美元

TicketNew—在線售票平台，阿里註資3000萬美元

XpressBees—印度物流公司，阿里註資3500萬美元

而騰訊投資的印度創企則包括以下5家：

Ola—印度打車巨頭，騰訊註資4億美元

Swiggy—印度外賣公司，騰訊領投、美團參投1億美元

Practo—在線醫療平台，騰訊註資5500萬美元

BYJU—在線教育公司，投資金額未披露

Hike—印度版微信，騰訊、富士康領投1.75億美元

印度被認為是全球增長最快的消費市場，併且未來幾年將擁有最年輕的統計學人口。鑒於其日益完善的互聯網基礎設施，未來發展空間巨大。印度最大的在線旅遊運營商MakeMyTrip集團首席執行官Deep Kalra表示：“印度是當今世界上最後一個未被攻克的主要互聯網市場。”比起騰訊、阿里在印度的布局，京東入局較晚，未來這三大互聯網巨頭勢必會加速爭奪印度市場。

來源：新浪美股綜合

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