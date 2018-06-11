【港股解碼】投資幾內亞鋁土礦專案，難改中國鋁業股價低迷

中國鋁業（02600.HK、601600.CN）近日爆出大動作，欲通過所屬全資子公司中鋁香港擬投資約7.06億美元，建設幾內亞Boffa鋁土礦專案。這對股價持續低迷的中鋁而言，可能帶有一定的提振作用。

中國鋁業A股股價走勢

中國鋁業H股股價走勢

投資幾內亞礦山，將帶來並表收益

中國鋁業是中國有色金屬行業的龍頭企業，綜合實力位居全球鋁行業前列，也是中國鋁行業唯一集鋁土礦、煤炭等資源勘探開採，氧化鋁、原鋁和鋁合金產品生產、銷售、技術研發，國際貿易，物流產業，火力發電、新能源發電於一體的大型生產經營企業。

6月10日，中國鋁業就投資幾內亞Boffa鋁土礦專案發佈公告，Boffa專案可利用資源儲量約為17.5億噸，其氧化鋁含量約39.1%，二氧化矽含量約1.1%。該專案建設總投資約7.06億美元，主要分為礦山、港口、駁運三部分，將分別設立獨立的投資主體並負責運營。其中在礦業公司的資本金注入不超過1.42億美元；在港口公司的資本金注入不超過0.19億美元；及在駁運公司的資本金注入不超過0.03億美元。

按照雙方達成的協議，幾內亞方可最多於礦業公司及港口公司中分別持有35%及10%的股份，而中鋁在幾內亞所設立專案公司於礦業公司及港口公司持股最少為65%及90%。在幾內亞方行使額外參股選擇權後，專案公司仍為中鋁的非全資附屬公司，其財務業績仍將於中鋁公司財務報表綜合入賬。

對中鋁而言，此番投資將產生以下幾個方面的影響。

首先，Boffa專案資源儲量大，具有資源數量優勢，將為中鋁氧化鋁可持續發展提供後續資源保障；相較其他礦區而言， 該專案開採成本較低，礦石品質優，有利於降低對下游氧化鋁生產堿耗及能耗。

其次，該專案礦區離港口較近，採用自主礦山皮帶運輸，中鋁擬採用控股港口及內河航道資源、參股內河駁運以及市場化招標海運相組合的多元化模式，為專案長遠發展奠定了較好的基礎，且有利於專案早期投資風險控制。

財務影響上，由於礦業公司及港口公司將成為中鋁的間接非全資附屬公司，Boffa專案的資產、負債及財務業績將納入中鋁財務報表範圍。從短期來看，預期公司整體資產總額及負債總額將因專案公司的資產總額及負債總額於公司綜合入賬而增加，營運資金將因注資專案公司的資本承擔而減少，但不會對公司資產淨值產生重大影響。從長期來看，隨著礦區進入正式運營，公司將分享專案所產生的利潤，帶來業績的顯著提升。

但作為長期的股權投資專案，幾內亞Boffa鋁土礦專案幾乎難以在短期內對資本市場產生大的影響，如果氧化鋁價格下行，中鋁股價依然難有作為。

氧化價格繼續下行，中鋁股價或繼續低迷

2017年氧化鋁價格走勢猶如過山車，整體表現沖高回落，並帶動中國鋁業股價在2017年9月達到階段新高。但此後除了4月中下旬受俄鋁被美國制裁，預期市場需求減少等外力消息影響，中國鋁業股價幾乎沒有好看過，即便是漲，也在一分錢、一毛錢左右波動，非常難堪。

進入6月份，這種態勢依然沒有改變，氧化鋁價格繼續探底。從鋁定價網發佈的國產氧化鋁價格走勢來看，5月份氧化鋁維持在3300元/噸以上，但從6月開始，氧化鋁價格不斷跳水，目前已跌至3000元/噸，今日最低價為2950元/噸，並且有繼續下跌的趨勢。

圖源：鋁定價網

從全球環境來看，俄鋁事件告一段落，所帶來的需求緊俏恐慌已消除，作為世界上最大的鋁生產者，無疑將加劇供方市場的弱勢地位。此外，目前俄鋁在幾內亞的FRIGUA氧化鋁廠已經順利投產進入正式運營，該廠位於幾內亞KINDIA大區，是幾內亞境內目前唯一氧化鋁加工廠，也是非洲第一家氧化鋁廠。按照最初規劃，該廠設計年產量為5--65萬噸，到2019年提高到100萬噸。隨著該廠的投產，將使得本已供應過剩的全球鋁市場面臨挑戰，氧化鋁價格或將進一步被拉低。

縱觀國內市場，受到房地產調控、基建投資下降、環保等因素影響，鋁產品成交量低迷，下游廠家接貨意願不強，鋁價底部支撐難以形成，或在短期內難言向好。

就中國鋁業而言，這種低迷的股價走勢可能還要持續一段時間。

作者：董虹

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