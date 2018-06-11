滬指弱勢震蕩再創一年新低 CDR概念股表現活躍

受美聯儲議息、CDR即將發行等多重因素影響，滬深兩市今日早盤雙雙低開，再現弱勢格局。券商、保險和家電等權重股盤中拉升，鋼鐵股逆勢上揚，滬深股指跌幅收窄。午後，滬深兩市股指跌幅進一步加大，滬指最低下探至3037.91點，再創去年5月以來新低，創業板指則跌逾1%。

截至收盤，滬指收報3052.78點，跌0.47%，成交額1430億。深成指收報10175.35點，跌0.30%，成交額1779億。創業板收報1688.62點，跌1.34%，成交額582億。

從盤面上看，互聯網彩票、鋼鐵、有色、無線充電、小米概念、水泥等板塊上漲，啤酒、醫療器械、食品加工、分散染料、頁岩氣、生物製藥等板塊下跌。

熱點板塊方面，百度CDR概念股午後大漲，路暢科技(002813-CN)、創維數字(000810-CN)、華陽集團(002906-CN)漲停，德賽西威(002920-CN)、新文化(300336-CN)等股有拉升，盤中一度漲超3%。消息面，有報道稱，百度或成美國上市公司CDR回歸第一股。

鋼鐵板塊逆勢上升，武進不鏽(603878-CN)漲超7%，中原特鋼(002423-CN)、八一鋼鐵(600581-CN)等3股漲超5%，華菱鋼鐵(000932-CN)、三鋼閩光(002110-CN)等個股紛紛走強。方正證券表示，宏觀經濟預期的好轉有望助力板塊估值的修復，鋼鐵股有望迎來一波超跌反彈行情。

隨著俄羅斯世界杯開幕式的臨近，啤酒等板塊受到多方關註，圍繞世界杯相關的食品、旅遊以及家電行業都受到機構的追捧。世界杯板塊異動，龍頭科創信息(300730-CN)、龍二萊茵體育(000558-CN)、創維數字(000810-CN)等7股封漲停。

海通策略發文稱，部分投資者擔憂獨角獸上市將影響股市短期資金供求，但應該影響不大。截至目前今年A股IPO總共首發54家，募集資金519億，以此年化IPO募集資金約1206億，遠小於2017年的2301億，這為獨角獸發行留出空間。併且目前有六家公募基金針對新上市獨角獸公司戰略配售推出基金産品，單個基金産品募資規模上限為500億，合計上限3000億。

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