小米：三成員工分到期權 以股份為基礎的持股獎勵涉5500多名僱員

據中國證監會官網公示小米CDR招股說明書顯示，2011年5月5 日，小米公司董事會批準設立2011 年小米集團員工期權計劃(“2011 年計劃”)，向符合資格的本集團員工及關鍵管理人員授予本公司股票期權和限製性股票，其中大部分關鍵員工為期權激勵，少數高級管理層為限製性股票激勵。2011 年計劃的有效期為自董事會批準之日起10 年。

2012年8月24 日，公司董事會批準2012 年員工期權計劃(“2012 年計劃”)，併用2012年計劃替代了2011年計劃。2012 年計劃的有效期為自董事會通過之日起10 年。

2012 年計劃規定自期權授予日員工需服務一定的年限以使股票期權可行權，該服務年限(即等待期)一般分為1年、2年、4年、5年及10年。員工股票期權未附帶任何業績條件作為可行權條件。可行權的員工股票期權於公司完成合格上市、或於任何時間被董事會批準後才可以全部或部分行使。

截至2018 年5月1日，公司員工期權計劃(包括股票期權和限製性股票)涉及員工超過5,500 名，已發行尚未行權的B 類普通股的總股數為244,500,097股。招股說明書顯示，截至2018年3月31日，小米擁有14513名全職員工，也就是說平均三個員工就有一人擁有期權，5500人平均每人擁有4萬股。

從股權結構看，小米多位創始人、核心高管均有持股，除了雷軍及林斌分别持股31.4%及13.3%，黎萬強、洪鋒、許達來、劉德、王川分别持股3.2%、3.2%、2.9%、1.5%、1.1%，以及包括此前不久離職的黃江吉及周光平亦分别有3.2%及1.4%。

公司向員工授予股票期權和限製性股票，為以股份為基礎的薪酬支出併構成員工薪酬福利的一部分，報告期各期確認股份支付費用總額分别為6.22億、8.14億、8.08億、4.76億，計入相應管理費用和銷售費用中。

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