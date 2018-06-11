加密貨幣市值蒸發逾420億 比特幣一度跌破6700美元

根據《彭博社》報導，受南韓加密貨幣交易所遭駭客攻擊消息影響，加密貨幣總市值蒸發逾 420 億美元，今 (11) 日比特幣價格續挫，一度跌破 6700 美元。

台北時間週一下午 3 點 57 分，比特幣價格跌破 6700 美元，來到 6695.59 美元。

2018 年以來，比特幣價格跌幅，已超過 50%；紐約時間 6 月 8 日下午 5 點迄今，比特幣價格跌約 12%。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週一下午 4 點 21 分，比特幣上漲 0.07%，至 6770.23 美元；以太幣上漲 0.36%，至 527.67 美元；萊特幣下跌 0.68%，至 106.19 美元；瑞波幣下跌 0.60%，至 0.58 美元。

近期因駭客攻擊、市場操縱、洗錢等負面消息頻傳，加密貨幣受到的監管，持續趨嚴。

今年 1 月下旬，日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓的虛擬貨幣「NEM」；事發後，各國對加密貨幣的監管，日益趨嚴，投資人信心，也開始動搖。

萬達（Oanda）駐新加坡亞太地區交易部門主管 Stephen Innes 表示，這類事件一旦發生，就可能一再重演，引發恐慌，導致拋售。