熊市還沒結束 比特幣一個月內慘跌25%

Investing.com 轉載 Cryptovest 報導指出，加密貨幣熊市尚未結束，近 1 個月內，比特幣價格已重挫約 25%。

報導稱，5 月 11 日於紐約曼哈頓登場的「區塊鏈週」，並未帶動加密貨幣價格大漲，充其量只是減緩跌勢。

比特幣在 2013 至 2015 年，遭遇史上最長熊市，市場預期，近期這波跌勢，可在短時間內結束。

監管趨嚴被認為是造成加密貨幣走跌的主因，據報導，美國司法部與商品期貨交易委員會 (CFTC) 合作，打算針對詐欺、假訂單等意圖操縱加密貨幣交易價格的情形，進行調查。

另一方面，印度也傳出有意對加密貨幣交易，課徵 18%「商品服務稅」(Goods and Services Tax) 的消息。

印度當局將買賣加密貨幣界定為商品供給，從事供應、轉帳、儲存、會計等有助活絡加密貨幣交易者，則被視為服務提供商。

據悉，從交易所到「礦工」，都被歸為「應繳納商品服務稅者」，若該稅制確定開徵，可追溯至 2017 年 7 月 1 日之後進行的所有交易。

上述消息使比特幣等加密貨幣，價格大跌，總市值於短短 3 天內，蒸發逾 500 億美元。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週五 (25 日) 晚間 8 點 36 分，比特幣下跌 1.02%，至 7501.03 美元；以太幣上漲 0.46%，至 605.21 美元；萊特幣下跌 1.30%，至 120.98 美元；瑞波幣下跌 0.85%，至 0.62 美元。