武漢經濟技術開發區開建國内最大加氫站

湖北首座固定式加氫站6月11日在武漢經濟技術開發區汽車零部件園區正式破土動工。這一項目填補了湖北省固定式加氫基礎設施的空白，是武漢氫能産業發展的一座里程碑。

這座加氫站是由雄韬股份和武漢眾義達石油有限公司合資成立的子公司——武漢雄眾氫能有限公司投資建設，設計日供氫能力為1000kg，儲備容量為1000kg。加氫站採用加註壓力為35MPa，併預留了加註70MPa壓力和日加註能力700公斤氫氣的擴展空間。該站預計於2018年11月前建成投産。項目建成後，將成為全國儲量及日加氫量最大的加氫站。

雄韬集團董事長張華農介紹，武漢雄眾氫能有限公司是一家合資的獨立公司，專營加氫站的投資、建設、運營和管理，該公司計劃2018年在武漢建成2-3座加氫站，2020年前建成20座加氫站。雄韬股份是一家上市公司，産業橫跨氫能燃料電池、鉛酸電池與鋰電池三大類電池系統，旗下三大生産基地分布在越南、湖北、深圳。其中氫能産業落戶武漢，是雄韬股份最為重要的戰略發展方向之一。

雄韬股份的全資子公司武漢氫雄燃料電池科技有限公司，已落戶武漢經濟開發區，將投入115億元，用於武漢氫能源車輛及其配套服務設施建設。雄韬股份2018年將完成武漢基地過渡期3萬平米車間的全面生産建設，實現1萬套産能的實際産出能力;完成500-600畝氫能産業園的整體規劃，啓動相關建設事宜;完成相應數量的加氫站的實際投資與運營，切實支撐氫能整車的示範運行。在研發層面，實現製儲氫、膜電極、電堆、系統集成與控製等核心技術達到國際先進水平;2018年將有100輛燃料電池公交車，投入公交線路示範運營;近五年内，燃料電池公交車、通勤車、物流車等示範運行規模達到2000-3000輛。

目前，我國僅有12個加氫站在運營之中，如：北京永豐加氫站、上海安亭加氫站、上海電驅動加氫站、鄭州宇通加氫站、中山沙朗加氫站、同濟—新源大連加氫站、雲浮思勞加氫站、佛山瑞晖加氫站、常熟豐田加氫站、南通百應加氫站、十堰加氫站、成都郫都區加氫站等。但加氫站的建設風起雲湧，全國有不下10個加氫站正處於建設階段，其中包括羅定加氫站，安徽明天加氫站，雲浮加油加氫合建站等等。

武漢開發區相關負責人介紹，該區正在搶佔氫能産業發展的先機，大力開展氫能産業布局，努力打造“氫能源之都”。目前已引進深圳雄韬電源科技股份有限公司、武漢眾宇動力系統科技有限公司、蕪湖國氫能源公司等投資氫能産業的研究及生産。加氫站是發展氫能産業的重要基礎配套設施，這次在該區動工建設的加氫站將成為武漢市氫能産業發展的一座重要里程碑，也標志著武漢開發區氫能産業發展邁出了新的一步，將在我國氫能産業發展與能源轉型升級的大舞台上扮演著舉足輕重的角色。

來源：中國證券網

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