「我們無意退出歐元區」 義大利新財長這句話讓市場長舒一口氣

隨著反建制政黨組閣成功，義大利政治危局終於在六月初熄火。沒有從政經驗的法學教授孔特（Conte）出任總理，而此前鬧得沸沸揚揚的財長一職由義大利國家行政學院院長、羅馬第二大學政治經濟學教授特里亞（Giovanni Tria）擔任。

在上任一周後的首次採訪中，現年 69 歲的特里亞向義大利《晚郵報》表示，義大利政府無意退出歐元區，並計劃將重點放在削減債務水平上。比起赤字支出，義大利更希望通過投資和結構性改革來提振經濟增長。

（義大利）新政府沒有討論任何與退出歐元區相關的提議。政府下了決心，無論如何都要避免把義大利推向「退歐」的市場情況。

在此之前，據彭博社報導，新任義大利總理孔特也曾在上任後首次公開講話時表示，離開歐元區從不是新任政府的目標，也不會在討論之中。

面對義大利的心腹大患——占 GDP 132% 的負債總額，特里亞直言，降低義大利債務比率是政府的明確目標之一。

義大利計劃集中力量降低債務水平並非因為歐元區告訴我們應該這麼做，而是因為我們不該破壞人們對義大利金融穩定性的信任。

特里亞稱，新政府將在九月提出全新的經濟預測和政府目標，一切將與繼續降低債務 / GDP 比率的目標保持一致。

此前，組閣兩黨曾在政府工作計劃中表示，希望發行短期公債以償還政府拖欠企業款項。特里亞對此卻持否定態度。

我認為，解決問題的最佳方法還是從根源入手，確保政府在規定時間內支付所拖欠的全部款項。

組閣兩黨提出發行的短期公債名為 mini-BOT。彭博社曾指出，在投資者眼中，發行 mini-BOT 無異於發行與歐元平行的貨幣，此舉將進一步削弱該國的財政可持續性。

英國《金融時報》也認為，如果 mini-BoT 大規模發行，來自歐洲共同市場官員的政治壓力終將迫使義大利或德國退出歐元區。