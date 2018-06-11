浙江自貿區今年將交付首架波音737

近日，由省政府新聞辦主辦，浙江經視承辦的全媒體時政節目《有請發言人》第三期開播，省商務廳廳長盛秋平以“浙江商務 擁抱新時代”為主題，向現場媒體記者、觀眾回應了社會關切的問題。

據浙江在線6月11日消息，盛秋平介紹，去年浙江的外貿總量已佔全國的12.7%，開放對經濟的拉動起到了重要作用。全省現在有1個自貿區、21個國家級經濟技術開發區，還有56個省級開發區。

盛秋平說，擴大進口是我們貿易轉型的一個重要標志。今年11月即將在上海召開“首屆中國進口博覽會”，浙江省接下來要舉辦十場對接會，落實一百家進口平台企業，一千家重點進口企業，以及一萬個商戶，叫“十百千萬”工程，來參加這個展會，讓浙江在展會上取得圓滿的成果。

浙江自貿區通過一年的建設，已經取得了豐碩的成果，一大批項目正在緊鑼密鼓的推進建設當中。比如大家所熟知的波音飛機，在中國的(交付和完工項目)工廠就是在舟山的自貿區里面，今年將會交付第一架波音737-800。舟山正在形成4000萬噸規模的民營綠色石化基地，今年底將形成2000萬噸的原油煉化能力。保稅燃料油的加註，去年舟山接近200萬噸，已經位列全國第二。

來源：中國證券網

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