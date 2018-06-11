黃金板塊漲幅居前 恒邦股份(002237-CN)漲超3%

今早，黃金板塊漲幅居前，截止發稿，恒邦股份(002237-CN)漲3.33%報11.49元，紫金礦業(601899-CN)漲3.08%報4.02，白銀有色(601212-CN)漲2.69%報4.96元，西部黃金(601069-CN)漲2.59%報20.58元，山東黃金(600547-CN)、赤峰黃金(600988-CN)漲超2%，湖南黃金(02155-CN)、中金黃金(600489-CN)等黃金股均紛紛上漲。

消息面上，“七國集團”(G7)領導人峰會6月9日結束後，美國與加拿大間的爭端繼續向一場外交和貿易危機發展，在美國總統特朗普稱加拿大總理特魯多“非常不誠實和軟弱”後，白宮高級顧問也向其發難。另一方面，德國和法國也加入了這場爭端，他們嚴厲批評特朗普拒絕承認峰會公報，指責特朗普破壞信任且反覆無常。

全球貿易風波愈演愈烈，或將進一步提振投資者對金銀的避險買需;A股市場在外力催化下出現破位下行走勢，而受避險情緒升溫影響，黃金板塊表現亮眼。

有分析人士指出，黃金股備受資金青睐的原因，除外圍市場大跌及利空因素疊加引起的防禦性需求大增外，上市公司業績持續向好的内在因素也起到了關鍵作用。

統計發現，共有11家黃金行業上市公司披露中報業績預告，且均有望實現中報淨利潤同比增長。

招商證券指出，黃金中長期未來最大的上漲動力即是：美國經濟不穩定性增強，相對歐日的邊際改善下降;另外美國貨幣政策的緊縮程度相比歐洲日本邊際下降。

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