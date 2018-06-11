【異動股】小米概念股集體上行 森霸傳感(300701-CN)漲停

6月11日，小米概念股集體上行。截至發稿，森霸傳感(300701-CN)漲停報45.13元，中京電子(002579-CN)漲6.35%報9.55元，宇環數控(002903-CN)漲5.72%報51.18元，奮達科技(002681-CN)漲5.18%報10.55元，瀛通通訊(002861-CN)漲3.41%報26.68元，長盈精密(300115-CN)、安潔科技(002635-CN)、九安醫療(002432-CN)等個股均紛紛跟漲近2%。

消息面上，中國證監會披露小米集團公開發行存託憑證招股說明書。中信証券為發行保薦機構及主承銷商。招股書顯示，扣除發行費用後的募集資金淨額預計將用作以下用途：研發核心自主産品擬投入資金佔比30%;擴大並加強IoT及生活消費産品及移動互聯網服務(包括人工智能)等主要行業的生態鏈擬投入資金佔比30%;全球擴張擬投入資金佔比40%。招股書顯示，今年一季度，小米集團實現營業收入344億元，虧損70億元。另外，小米表示，公司上市當年財務報表淨利潤可能存在大額為負的風險，但並不反映公司實際經營業績。

平安證券指出，小米公司是具備成長性及稀缺性的標的，值得投資者重點關注。

廣發證券在研報中指出，在“製造強國”、“新雙創”、“一帶一路”、“新零售”等政策及産業戰略趨勢推動下，小米産業鏈整體將充分受益，具體包括“生態鏈+供應鏈”兩大受益鏈條，受益順序中，小米生態鏈終端産品生産商最為受益，業務佔比大的小米代工公司其次受益，最後是供應鏈零部件公司。

與此同時，財通證券也表示，當下應關注小米業務收入彈性較大的優質公司，包括主力攝像頭模組供應商(也是此次小米8透明探索板結構光模組供應商)歐菲科技、無線充電供應商合力泰、主力ODM廠商聞泰科技、小米電池主力供應商欣旺達、面板供應商深天馬A。

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