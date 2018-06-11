中央：支持在青島建設中國-上海合作組織地方經貿合作示範區

據新華視點報道，國家主席習近平10日上午在山東青島出席上海合作組織成員國元首理事會第十八次會議併發表重要講話。習近平說，中國政府支持在青島建設中國-上海合作組織地方經貿合作示範區，還將設立“中國-上海合作組織法律服務委員會”，為經貿合作提供法律支持。

上合組織是世界上人口最多、地域最廣的綜合性區域組織，擁有巨大的市場合作潛力。2015年，在商務部的支持下，青島與上海合作組織實業家委員會共同創建了“一帶一路”歐亞經貿合作産業園區，落戶於國家級膠州經濟技術開發區。2016年8月，青島市印發了《青島歐亞經貿合作産業園區建設實施方案》，園區按照“跨境發展，物流先導，多式聯運，貿易引領，産能合作”的運作模式，建設“西聯中亞歐盟、南通東盟南亞、東接日韓”的國際多式聯運轉口貿易通道，探索建設以物流貿易為引領、境内外互動合作為特色的開放型産業園區創新模式，打造國家級經濟技術開發區産業轉型升級示範區。

上市公司中，青島金王(002094-CN)是美國沃爾瑪、瑞典宜家家居及法國家樂福等26家世界500強企業在日用消費蠟燭類産品的最主要供應商。控股子公司杭州悠可為多家國際化妝品品牌商提供多平台、多渠道、全鏈路的電子商務一站式服務。城市傳媒(600229-CN)為青島最大的出版傳媒企業，旗下青島出版社在地方圖書出版單位綜合經濟實力排名第四。公司還間接投資“獨角獸”喜馬拉雅，併與螞蟻金服開展合作。

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