酒店物業不受青睞 首創置業加快處置步伐

為了沖刺千億，國企也要提高資產流動性了。

首創置業近期發布公告顯示，公司及全資附屬公司Central Plaza於6月5日訂立交易合同，以6.67億元的價格，將所持的北京金融街國際酒店物業股份中的59.5%股權予以出售。

買方盛途有限公司，為工銀控股有限公司旗下附屬公司。出售前首創置業持有該酒店34%的股權，該筆交易完成後，首創置業剩余持有金融街國際酒店10%的股權，Central Plaza持有49.5%股權。

金融街國際酒店位於北京市西城區金融大街，前身為金融街洲際酒店，於2005年開業，是洲際酒店集團在北京的第一家洲際酒店。不過在合作了12年之後，今年1月1日，洲際已經退出該酒店的運營管理，酒店隨後更名。

洲際的撤牌在業界一度引發波瀾，盡管洲際酒店當時給出的理由是「因合同到期合作自然終止」，但過去幾年該酒店持續下滑的業績，或許是首創終止和洲際合作的一大原因。

首創公告顯示，該酒店2016年稅後利潤為6914萬元，2017年為9866萬元，整體提供利潤能力並不強。北京產權交易所在5月發布的轉讓公告則顯示，截至今年3月31日，北京金融街國際酒店營業收入3111.2萬元，凈利潤虧損131.97萬元，資產總計8.58億元，負債總計11.8億元，而標的企業資產凈值則為2.9億元。

公告稱，加快公司非核心資產的周轉周期，增加流動資金，優化資產結構，是此番出售的重要因素。將金融街國際酒店股權出售後，首創置業還持有部分酒店股權。對於這部分股權是否會持續出售，首創置業相關人員表示，需要看國資委對於產業結構優化的要求。

今年4月，首創置業CFO範書斌在接受采訪時便表示，加快周轉率是首創置業今年提出的新目標，一些不太好的資產今年會加強去化，其中就包括酒店物業：「租賃酒店不是很賺錢，持有物業不是寫字樓，影響資產流動性，增加負債壓力，所以今年會把這類資產進行變現。」

另外，一些大規模的車位，以及拿地三年以上尚未開發的土地，都在首創置業今年考慮出售的範圍之內。

這家老牌國企如今也感受到快周轉的重要性，並明確了「今年800億、明年達1000億元、後年1400億」沖刺進度。經營端方面提出「369」的概念，即拿地3個月報建、6個月開工，9個月開盤的節奏指標。

為了保證業績指標，首創置業還計劃在6月修改公司對一線工程的考核制度，將員工獎金和考核指標掛鉤，以保證進度推進。

除了出售酒店資產，首創今年還積極融資，進一步保證資金流動性。6月1日，首創還發布公告，建議在北金所掛牌發行不超過20億元人民幣的融資計劃，用於公司旗下子公司一級開發建設。

範書斌透露，今年房地產企業都意識到調控的影響，特別是政府限價後，拿了土地不開發不行。隨著金融調控加強，房企快周轉變得非常重要。據悉，將流動性不佳的資產出售後，一級開發、長租公寓和文創產業將是首創投資業務的重點。

一度曾被房地產企業熱衷的酒店業務，近年來呈現出被頻繁出售的態勢。最為人熟知的便是去年萬達一口氣以199.06億元將77家酒店出售給富力地產，以在當時補充緊張的資金流動性；海航集團在面臨資金缺口時，也將包括希爾頓、紅獅酒店在內的多家海外酒店股權予以出售。

和首創置業同樣根據國資委要求優化資產的，還有中糧集團。去年10月，大悅城地產以24.7億元的總代價，將位於北京長安街的W酒店出售，這家被改造後交由喜達屋運營管理的酒店曾被寄予厚望，但最終平均出租率和客房收入都和集團內其他酒店收益相去甚遠，最終被處置。

邁點研究院的數據顯示，近幾年，高端和中高端酒店平均房價、單位房源平均收入都有所下降，其中高端酒店平均入住率為59%，中高端酒店為64%。近年來政府反腐工作限制對高端酒店的公務消費，以及短租公寓、民宿酒店平台的興起，對高端及中高端酒店的業績都帶來影響。

RET睿意德董事索珊認為，目前中國城鎮化各物業都出現無效供應的飽和，酒店屬於重資產，考慮到可售物業標準化股價以及資產運營成本，會成為企業出售資產時優先考慮的物業類型。

據悉，金融街國際酒店出售後，將部分改造為寫字樓物業。值得註意的是，去年首創以26億元出售的北京翠宮飯店，也同樣改造為寫字樓物業。

有業內人士認為，不論是金融街國際酒店所處的金融大街，還是翠宮飯店所處的知春路，對寫字樓都有較大需求缺口，改造為寫字樓物業不失為給業主帶來盈利的一種方式。

世邦魏理仕發布的《2018年中國商業地產投資市場報告》中就表示，寫字樓依然是目前投資者意向最強烈的物業類型，商業改辦公樓、酒店改辦公樓的投資機會都更具吸引力。

來源：界面

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)