揭秘螞蟻金服融資：歷時僅4個月 有投資方因審批流程長錯過

業內人士認為，螞蟻金服本輪融資或存在三種目的：降低資產負債率、提高註冊資本金、再或是IPO前的最後一輪融資。

2018年6月8日上午10點，螞蟻金服對外宣布新一輪融資，融資總金額140億美元，這是迄今為止全世界最大的單筆私募融資。

昨日上午，本報已第一時間在微信公眾號「證券日報基金榜」披露了螞蟻金服融資的細節消息。而關於此次融資的背後故事，本報將繼續帶各位讀者深挖。

有業內人士認為，螞蟻金服本輪融資或存在三種目的：降低資產負債率、提高註冊資本金、再或是IPO前的最後一輪融資。

此前有消息稱，螞蟻金服希望明後年能實現H股和A股同時上市，螞蟻方面對此消息並未給予否認，僅稱「對市場消息不予置評。」

股東名單 「國字頭」或依舊主導

據知情人士獨家向《證券日報》記者透露，「螞蟻金服在2018年春節後開始啟動融資事項，而融資事項是在6月初完成。此次投資機構也是覆蓋了亞洲、北美、歐洲及中東等國家或地區。」

也就是說，螞蟻金服啟動融資以來，至今僅不到4個月的時間，這次融資也是全球有史以來最大的私募股權融資。

有參與融資的投資方向《證券日報》記者表示，「為了這次融資我們大幅提升了內部投資決策、審批效率，就怕「上不了車」。」

而據記者獨家了解到，有一些投資方因為內部流程太長，錯過了此次螞蟻金服的融資。

據上述知情人對記者吐露，「螞蟻金服在決定啟動融資時，僅向十多名精選的目標投資機構發出了邀請。」他同時稱，「被邀請的機構幾乎全部投了。」

《證券日報》記者獨家獲悉，這批機構是螞蟻金服基於綜合標準（包括長期關系、業務協同以及戰略支持等）挑選出來的。這些標準包括但不限於機構與螞蟻金服在全球化業務協同上的可能性、公司與螞蟻金服是否有相同的願景和對未來的看法等等。

關於本次融資用途，螞蟻金服方面對《證券日報》記者表示，將主要用於支付寶的全球化拓展，自主科研投入和全球頂尖人才的招募，從而提升支付寶及其合作夥伴向全球消費者和小微企業提供普惠金融服務的能力。此外，資金也將用於培育新興市場的本地科技人才。

而本輪融資實則是「分兩步走」，既包括來自國內投資者的人民幣資金，也包括了螞蟻金服旗下全資子公司——螞蟻國際籌集的來自國際投資者的美元資金。

除原有股東繼續跟投外，包括新加坡政府投資公司、馬來西亞國庫控股、華平投資、加拿大養老基金投資公司、銀湖投資、淡馬錫、泛大西洋資本集團、T. Rowe Price 旗下基金、凱雷投資集團、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球頂尖資本成為新增的戰略投資者。

記者注意到，此次融資國外資本比較多，而螞蟻金服方面並未披露相關持股份額，也引來外界猜測。

有知情人士對《證券日報》記者吐露稱：「此次外資雖然占比略多，但實際占股比例並不大。」他同時稱，「國內股東都繼續跟投了螞蟻金服。」

記者註意到，螞蟻金服股東名單中，“國字頭”企業不乏少數。其中，全國社保基金最具代表。2015年7月，全國社保基金戰略入股螞蟻金服，在當時被稱作「大象戀上螞蟻」，這也是全國社保基金第一次直接投資創新型民營企業。

全國社保基金理事會原理事長王忠民的一次演講，透露了全國社會保障基金(以下簡稱社保基金)投資螞蟻金服三年就獲得了逾400億人民幣的回報，這筆投資成為社保基金所有另類投資中最賺錢的。

估值三年翻三倍達萬億元 離上市僅一步之遙

根據資料顯示，截至2018年3月31日，支付寶與其全球合作夥伴的年活躍用戶數已達8.7億人。

此前，國際知名投行巴克萊銀行根據預估2019年息前稅後凈營業利潤，乘以保守的28倍市盈率，給螞蟻估值結果為1550億美金，巴克萊認為，螞蟻金服未來估值依然有上調空間，並看好其後續發展潛力；安信證券分別通過平均用戶市值法計算和P/E 倍數兩種方法分析，給出螞蟻金服1600億美元的估值，也就是說人民幣估值已達萬億元。從目前估值來看，毫無疑問，螞蟻金服已成為全球最大獨角獸公司。

從2015年A輪融資後的450億美元、到2016年4月B輪融資後的600億美元，再到最新的1500億美元-1600億美元的估值，也就是說，螞蟻金服估值在不到3年的時間裏翻了3倍之多。

雖然阿里巴巴方面和螞蟻金服一直都對外界給予的「估值」三緘其口，但有業內人士認為，螞蟻金服本輪融資存在三種目的：降低資產負債率 、提高註冊資本金，而且或是IPO前的最後一輪融資。

而螞蟻金服密集的動態背後，也似乎都藏著IPO的關鍵訊號。

馬雲在今年1月份表示，一定會認真考慮我國香港市場，希望參與香港金融市場打造，把他真正打造成為世界繼紐約後的第二大金融中心。而這也被外界解讀為，螞蟻金服的IPO計劃已提上日程。

2月份，阿里巴巴和螞蟻金服則聯合宣布，根據2014年雙方簽署的戰略協議，並經阿里巴巴董事會批準，阿里巴巴將通過一家子公司入股並獲得螞蟻金服33%的股權。阿里的這一動作也被外界看作是螞蟻金服啟動IPO的信號。

而在不久前，螞蟻金服更是迎來了一次重大人事調整，彭蕾卸任螞蟻金服董事長，螞蟻金服CEO井賢棟兼任董事長一職。外界猜測，螞蟻的換帥或許與螞蟻金服上市布局有關。

此前，有消息稱，螞蟻金服希望明後年能在香港和A股同時上市，螞蟻方面並未給予否認，僅稱「對市場消息不予置評。」

但種種跡象都表明，螞蟻金服已經為上市做好了準備，隨著螞蟻金服新一輪融資的落定，螞蟻金服離上市或許真的不遠了。

來源：證券日報 記者 李冰

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