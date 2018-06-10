王石柳傳志張瑞敏的1984

他們是天生不安分的人，也是「肉身沈重」的人。歷史舞台的燈光漸起漸滅，有人沈淪，有人最終成為了榜樣。

「1984」，在作家喬治·奧威爾的描述中被抽象成了「極權專制」的代名詞，但在中國這一年卻散發著旺盛的生命力。《南方周末》正式創刊、健力寶以「東方魔水」的身份開赴洛杉磯奧運會、許海峰憑借射擊為中國奪得了第一塊奧會金牌、中國考察編隊首次抵達南極洲。

萬科、聯想、海爾……日後馳騁一時的公司均誕生於這一年。直到改革開放四十年後的今天，他們身上的某些精神仍然值得我們去借鑒和學習。以至於後來，人們將這一年稱為中國現代公司的元年，在美國企業史上，具有類似意義的年份是1886年。

1984年元旦過後，圍繞著要不要辦特區和辦特區究竟對錯的爭論，促使鄧小平南下廣東來看個究竟。1月24日，不顧旅途疲勞的鄧小平堅持要先去深圳，先後參觀了羅湖國際商業大廈、蛇口工業區、深圳電子廠等地。2月1日，已經回到廣州的鄧小平在深圳市領導的再三懇請下，終於寫下了「深圳的發展和經驗證明，我們建立經濟特區的政策是正確的」這25個字。最後的落款，他特意把時間寫為「 1984年1月26日」，無疑對深圳的改革開放註入一劑強心針。

1983 年 8 月，簡陋不堪的深圳火車站貨台上，堆滿了從山東發來的數千噸雞飼料。烈日之下，被連日大雨淋濕的飼料在高溫中已開始發酵。 32歲的王石急得像熱鍋上的螞蟻，同雇用的人員一起，一袋袋把飼料撕開晾曬。

他正抱定「別人能幹的我也能幹，別人不能幹的我還能幹」的信條，為深圳發展公司銷售雞飼料。出人意料的是，飼料把王石逼入谷底，又把他捧上峰巔。

當時，深圳正處於迅猛發展的時期，對雞和雞蛋的需求居高不下，因而雞飼料也成了搶手貨。為降低價格，王石親自跑到山東、河南、河北、遼寧等地，購進數千噸雞飼料，短短三個月的時間，就盈利了40萬元。

可是，好景不長，一條令人心驚肉跳的消息使他的飼料生產陷入了窘境。在香港媒體的報道中：雞飼料中發現致癌物質。一夜間，香港人不再吃雞。王石不但把白手起家的40萬搭進去了，還負債70 萬，年輕的他一度感到天昏地暗。

然而，王石並沒有因此絕望。經過冷靜的分析後，他認為物極必反不僅是哲學之道，也是貿易之道。「只要吃雞養雞，就得消耗大量的玉米，而玉米只有我王石手中有現貨。」

在市場暫時沒有需求的情況下，王石只身飛到大連、青島口岸，訂了2.5萬噸的玉米。有人嘲笑他是個瘋子，王石一笑置之。可是，信心和現實往往存在著很大程度上的背離，他多麽希望南海的台風能阻滯貨船晚點到，最好把它打翻。

令人驚喜的是，在萬噸貨船即將到達之時，香港報紙刊登了另一條消息：之前報道有誤，飼料中不存在致癌物質。消息如同及時雨，香港人再次開始享受吃白斬雞、鹽焗雞的快樂！不被人問津的雞飼料剎時間又變成了炙手可熱的奇貨。

於是，大小車輪蜂擁到蛇口碼頭，提貨的車輛擺成一條長龍……第二役，王石不僅補回賠掉的錢，還賺了 300 多萬元。看著向遠方駛去的裝載卡車隊掀起滾滾塵煙，王石雙手插腰，仰望藍天，雲朵是那麽的白……

到深圳之前，王石曾做過工人，當過兵，上過大學，再就是在鐵路上幹技術員、工程師，最後在政府裏面當公務員。

1984年9月21日，隸屬深圳特區發展總公司的國營企業——深圳現代科教儀器展銷中心宣布成立，王石榮任經理。彼時，公司主要以貿易為主，兼營工商業，年利潤只是徘徊在五、六十萬元之間。七十幾個員工五花八門，有籃球健將、畫家、舞蹈家、省計委工作人員、職業中學畢業生、特發公司員工……

這年秋天，在業務員王向寧的引薦下，一位叫王春堂的北京人來到深圳，宣稱手頭有3000萬美元的出口外匯留成，換匯比率為 1 美元兌換人民幣3.7元，當時的市場匯價是1美元兌換4.2元人民幣。王石向王春堂預定了1000萬美元的「外匯留成」，然後他從中國銀行「順利」貸到2000萬元人民幣，湊足3700萬元匯給王春堂。從此之後，展銷中心的辦公設備源源不斷地銷往北方。

與此同時，任志強指揮‘北京華遠貿易公司’南下珠三角，以黑馬之態開始同當地公司‘搶’貨源，而深圳特區的幾大集團已開始將興趣點聚焦在羅湖區建造高樓大廈上。

1985年伊始，王石卷入了一起「4000萬美金調匯案」。此案的業務方式與上述過程絲毫不差，只因利益分配不均，成為全國幾大逃匯案之一，當時北京專程派出了中紀委和軍紀委兩個調查組趕赴深圳。但是展銷中心參與的倒匯業務均有正規手續，從銀行匯款到進口批文一應俱全，最後調查組無法確定這種行為是否違法，只好把重點放在這些調匯合同過程中是否有行賄受賄的行為。

彼時，北方理論界正在討論特區是「姓資還是姓社」的問題，王石第一次感覺到個人的命運同特區的命運以及北京決策者的態度是如此密切相關。隨著時間的推移，案件最終以淡化的形式收尾！

為了改變公司的形象，王石想到了一個最直接的辦法——把企業推向市場，走股份制有限公司的新路。1988年11月21日，深圳市政府批準股份化改造方案，中國人民銀行深圳分行批準發行萬科股票，公司定名為「深圳萬科企業股份有限公司」。

此後，王石開始賣掉萬科蒸餾水公司、零售公司、影視公司、廣告公司、禮品公司，走上房地產開發大道。

柳傳志走上創業之路，是因為「憋得不行」， 40 歲之前，他在科學院計算所外部設備研究室做了 13年磁記錄電路的研究。「雖然也連續得過好幾個獎，但做完以後，卻一點價值都沒有。」

1984 年，科學院舉辦過一次科技展覽，當時海澱區還是以種水稻為主，中關村(5.900, -0.10, -1.67%)街上辦起了一片公司，盡管小平房與矽谷車庫的面積差不多大，但‘兩通兩海’已經以明星企業的身份挺立在那兒。當時典型做生意的辦法有三種：一是靠批文；二是拿平價外匯；三是走私。

隨著計算所的財務狀況越發糟糕，來自政府和軍隊的訂單幾經絕流。於是，深感危機來襲的柳傳志找到了張祖祥、王樹和等十名計算所員工以20萬元人民幣創辦了中科院計算所新技術發展公司(聯想前身)。

創業不到幾個月，柳傳志就被人騙走了 14 萬元，另外賣電子手表也賠錢了，公司經濟一度十分緊張。但是他們原來有個科研成果，叫做聯想漢字系統，後來史玉柱成為他主要競爭對手。

柳傳志認為，「學會做貿易是實現高科技產業化的第一步，只有會做貿易以後，看問題才能有穿透力。」於是，他把聯想漢字系統插在PC機上，幫助 PC 機的公司推銷機器，尤其是賣進口PC，1台能賺8000塊錢。到1987年，柳傳志已經成為金牌銷售員的角色。聯想代理的ASTPC ，一個月能銷好幾百台。打通了銷售渠道以後，他決定要自己生產。

1988年，柳傳志和幾個人來到香港，手裏只攥了30萬港幣。因此，他們到香港也只能和在國內一樣先從做貿易開始，通過貿易積累資金，了解海外市場。接著聯想選擇了板卡業務，然後轉戰國內，為聯想PC的成功奠定了良好基礎。

在聯想的發展歷程中，柳傳志一直很注意培養或提拔年輕人，但第一個進入他視野的接班候選人並非現任聯想總裁楊元慶。1989年夏天，孫宏斌還是剛加入聯想的新人，因為在鋪設銷售網絡上的炫目表現而獲得柳傳志的註意和全力支持。

同年6月5日，柳傳志乘機趕往香港。中關村內盛傳他與萬潤 南一起逃跑了。一年前，柳傳志在國內貸了100萬美元於香港成立合資公司，結果虧得快沒有骨頭了。

柳傳志到達香港後將公司所有的人都叫到面前，「我今天是個要跳樓的人了，這100萬美元是我在國內的全部資產，如今全丟了，我沒臉面再在世上活了。」

一年後，聯想事業終於蒸蒸日上，但孫宏斌卻日益膨脹，逐漸不服控制，在企業內部建立了自己的王國，與柳傳志也日漸交惡。一次矛盾激化後，柳傳志收到傳聞，孫要卷款而逃，於是當即向公安局和檢查院報案。海澱區人民法院判定孫宏斌‘挪用公款’罪名成立，刑期五年。那年 1 月，他的孩子剛剛出生。

1984 年，德國「利勃海爾」姍姍來遲，到中國尋找合作廠家。張瑞敏為了爭取這個項目東奔西走，還費盡周折到省裏和輕工部爭取，並保證「一定能做好」。最後，他總算把這個項目爭到了，卻遇到新的問題——項目沒人幹。

十萬火急之下， 35歲的張瑞敏臨危受命出任青島電冰箱總廠（海爾的前身）廠長，他是這一年裏更換的第四任廠長，擺在張瑞敏面前的是這樣一副爛攤子：負債147萬元、600名職工有一半想調走。

12 月 26 日中午，張瑞敏給妻子打了一個電話，「我下午就要到冰箱廠去了，你做一下思想準備吧，幹得好也好不到哪裏去，不好就不能回來了。」妻子的回答是，「你願意去就去，回不來我養活你。」掛斷電話後，張瑞敏立刻到青島電冰箱總廠走馬上任。

走進臭氣熏天的車間，張瑞敏心情十分沈重，此前一直擔任青島市家電公司副經理的他，對這個破敗虧損的街道小廠並不陌生：過去曾經生產過許多產品，比如洗衣機、電動葫蘆，但都因質量問題最後被迫停產。

八點上班九點到崗，十點鐘開始睡午覺，還有一些員工上班時間打撲克、下棋，甚至在車間裏隨地大小便。看到這種情況，張瑞敏立刻回到辦公室，定出十三條規章制度。

出台後，許多員工認為這十三條和原來的那些規章制度比起來太簡單了，於是並沒有認真對待。沒過幾天，廠裏有一個員工偷東西，上午十點鐘被抓住，十一點鐘就貼出公告：開除廠籍，留廠察看，一舉震懾住了大家。

張瑞敏上任時正值春節前夕，廠裏負債累累，發工資都成問題。就在員工們心裏忐忑不安的時候，張瑞敏不僅按時發放工資，還破天荒的每人發了 5 斤魚作為‘獎金’。原來，他連夜趕到附近幾家鄉鎮企業借錢，不但費勁唇舌，滴酒不沾的他還喝得酩酊大醉，終於把員工們的工資和‘獎金’借了回來。

1985年，張瑞敏用一個月的時間生產出全亞洲第一批四星級電冰箱。然而，「琴島-利勃海爾」冰箱上市之後，卻一台也沒賣出去。因為與市場上主打品種兩星、三星冰箱相比，消費者難以辨別其優勢，並且雙倍的高價更是讓消費者望而卻步。

張瑞敏開始思考如何才能突破市場壁壘。他帶著員工們到商場現場搞營銷，把自己的冰箱同日本的冰箱放在一起，用溫度計向顧客展示兩種冰箱的制冷能力；還從食品保鮮角度向顧客介紹，四星級冰箱強大的制冷能力對食品保存的好處。張瑞敏等人沒有白忙碌，有顧客當場就買下「琴島-利勃海爾」冰箱，市場的堅冰就這樣被擊破了。「琴島-利勃海爾」冰箱逐漸暢銷，供不應求。

就在「琴島-利勃海爾」冰箱銷售勢頭喜人之時，一位用戶帶著剛買的冰箱到廠裏要求換貨，原因是冰箱上有一道劃痕，雖然只是小毛病，但是用戶不能容忍攢了多年錢才買的新冰箱有瑕疵。而在換貨的過程中，工人們發現倉庫裏共有76台冰箱存在各種各樣的缺陷。這個情況被匯報給張瑞敏，他當即宣布，問題冰箱要全部砸掉，誰生產的誰來砸，並掄起大錘親手砸下第一錘。之後，大家輪流開砸，看著自己辛苦造出的冰箱轉瞬間變成了廢鐵，許多員工都落下了眼淚。

對於張瑞敏「砸冰箱」的舉動，外界有人稱他是「瘋子」、「有病」，也有人說他「作秀」，就連部分上級領導也埋怨他傻。張瑞敏對此的回應卻是，「作為廠長，我負責任，扣我一個月工資。今後，誰出質量問題誰負全部責任。」三年之後，張瑞敏帶領海爾人捧回了中國冰箱行業的第一塊國家質量金獎。

「做企業就像走在鋼絲上，企業家每天都要尋找走鋼絲的感覺，一旦哪天沒有了，那麽企業差不多就完了。」

改革開放後的第一代企業家終於熬過了漫漫長夜，而見到了噴薄欲出的朝陽。他們有著特殊的生存特征，依靠強大的個人魅力、勇氣與探索精神，沖破束縛，在計劃經濟走向市場經濟轉型的大時代裏，帶領企業從無到有、由小到大，成長為可以與國際名企一較高下的巨頭。

來源： 微信公眾號馮侖風馬牛 新浪財經綜合 責任編輯：陳楚潺

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)