京東劉強東: 十大零售商將佔去一半市場份額

京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東日前表示，電商行業的一個競爭焦點是線上線下融合，各大電商正加速並購重組。線上平台加快「下沉」，線下企業主動「觸網」，線上線下加速融合。劉強東認為，行業正在進入快速整合期，未來中國前十大零售商將可能佔50%以上的市場份額。

「電商行業正在發生兩個變化。第一，消費者未來購物的需求是隨時隨地的；第二，零售行業正在進入整合期。」劉強東說。他分享了一個數字——美國前十大零售商佔美國全社會零售額的60%左右，集中度非常高。「大家不用擔心壟斷，因為十個玩家競爭已經很慘烈了，所以沒有市場壟斷的問題。同時還會大幅降低供應鏈成本，降低商品的消費價格，能夠刺激消費需求，讓這些品牌商利潤大幅度提升。」劉強東解釋說，「所以中國的零售最近一兩年會進入快速整合期，大概在5年之內基本上整合完成，也一定會形成美國、歐洲、日本那樣的局面，前十大零售商可能佔50%以上的市場份額。」

這樣的快速整合是否會由電商來唱主角？劉強東認為並不一定——「有很多連鎖企業在整合，比如像家樂福跟永輝之間的戰略聯盟，也算是一種整合方式，他們背後其實沒有電商在主導。但是最終不管是電商還是連鎖店，二者一定是有戰略合作和協作，並且是深度的協作。」

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