〈彰銀股東會〉等待美升息強化布局 評估前進越南和休士頓設點

彰銀 (2801-TW) 今 (8) 日舉行股東會，針對接下來營運布局，彰銀董事長張明道會後表示，目前美元債券持有部位不高，若美國聯準會升息，彰銀會持續布局；而海外布局上，馬尼拉分行將於 7 月初開業，南京子行預計第 3 季開業，目前內部也在評估前進越南和美國休士頓增設據點的可能性。

彰銀今日舉行股東會，短短一個小時就結束，創 20 年來最快結束的紀錄，對此，張明道表示，股東們非常努力，而彰銀也持續穩定成長。彰銀前 5 月稅前盈餘 63.7 億，年成長 8.8%，創歷年同期新高。

展望今年，張明道表示，目前彰銀美元債券部位不高，已經等聯準會升息等很久了，若美國升息，彰銀會持續布局；台股操作策略部分，則會適時加碼，彰銀會慎選高配息個股並長期持有。

海外布局上，彰銀今年前 5 月海外獲利占比為 42%。張明道表示，接下來馬尼拉分行將於 7 月初開業，南京子行預計第 3 季開業，目前內部評估前進越南、美國休士頓增設據點。

而針對美國設據點，法遵成本上的問題，張明道表示，目前全球趨勢就是法遵文化的建立以及洗錢防制，法遵從上而下都是天條，銀行是不能打折扣，且建立法遵文化，並做到內外一致，同時也會降低銀行營運風險。