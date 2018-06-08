國指收跌近2%跑輸恒指 騰訊(00700-HK)挫3%

港元拆息全面上升，A股股民憂擴容、分析師認為歐洲央行今年底前將結束量化寬松計劃等多個因素影響下，恒生指數失守31000關，收報30958.21點，跌554.42點，跌1.76%；恒生中國企業指數收報12165.79點，跌242.01點，跌1.95%。

港股全日成交998億元，大跌市中成交未見大升，是較令人安心。展望後市，恒生指數考驗30800支持點。不過，值得留意的是，港股通(滬)錄得近22億元人民幣淨流出，全日餘額441.98億元人民幣。港股通(深)錄得逾2億元人民幣淨流出，餘額422.47億元人民幣，顯示北水加快流走。

香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至0.9厘；1星期同業拆息升至1厘，創4月24日以來最大升幅；1個月同業拆息飆至1.45厘；3個月同業拆息續升至1.96厘，續創2008年以來最高水平。

Facebook、Alphabet、英特爾等重磅科網巨企周四普遍下滑逾1%至2%，騰訊控股(00700-HK)以426.6元開出，股價一直向下走，曾挫近3.8%，收報415元，跌3.308%。成交2890萬股，涉資億120.8億元；金蝶(00268-HK)挫3.78%；金山軟件(03888-HK)跌2.1%；眾安在綫(06060-HK)跌4.14%；平安好醫生(01833-HK)跌%。

中興通訊(00763-HK)與美國商務部達成涉14億美元(約109.2億港元)和解協議，更承諾更換管理層，以爭取美國停止向公司實施禁令。手機設備股在大跌市中，未受惠此消息，瑞聲科技(02018-HK)收跌3.199%，

內銀內險股壓，中國平安(02318-HK)跌1.3%；建行(00939-HK)收報元，跌%；工行(01398-HK)收報元，跌%。友邦(01299-HK)收報，跌2.54%。

汽車經銷股為跌市中罕有上升的板塊，美東汽車(01268-HK)收報4.3元，升9.415%；永達汽車(03669-HK)收報9.63元，升33.26%；中升控股(00881-HK)收報27.6元，升3.1%。

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