加入梅克爾陣營！法國威脅拒簽G7聯合聲明

美、英、德、法、日、意、加七國集團將於美東時間 6 月 8 日至 9 日在輪值主席國加拿大舉行領導人峰會。會議召開前夕，G7 各國卻似乎越發分崩離析。

6 月 6 日周三，彭博社援引法國總統辦公室的一名官員表示，馬克宏警告川普稱，若美國若不在關稅、伊朗核協議和巴黎氣候協議等議題上作出讓步，法國將拒絕按照峰會傳統簽署 G7 聯合聲明。

馬克宏認為，考慮到美國對歐盟、加拿大和墨西哥徵收高額鋼鋁關稅的決定以及其他一系列爭議性議題，除美國外的所有 G7 成員國都應該站在一起，堅決抵抗。

馬克宏表態之前，德國總理梅克爾早已強調，為了本國利益，絕對不會做出任何妥協。梅克爾也稱，考慮到美國和一眾合作夥伴的分歧巨大，這一次 G7 峰會不應該像以往一樣，一定要達成所有國家一致認可的聯合公報。

如果 G7 國家無法達成共識，由東道主加拿大發布一份未得到所有成員同意的會議聲明，「有可能是最合適的方式」。

而在將 G7 變為 G「6+1」的道路上，加拿大的表現也是毫不遜色。

6 月 7 日周四，加拿大總理特魯多和馬克宏舉行聯合記者會時，對川普近來的貿易政策輪番提出了批評。

在關稅問題上，特魯多表示，

（美國）認為關稅問題可能對國家安全造成威脅，這是十分荒謬的。事實上，在很長一段時間內，我們都是美國最親密的盟友。

推特大戰

6 月 7 日，馬克宏還在推特上跟川普隔空打起了嘴炮：

美國總統或許並不介意被孤立，但如有需要，我們也不介意簽署 6 個國家的協議。因為這六個國家代表着價值，代表着具有歷史重要性的經濟市場，G6 國家現在才是真正的國際力量。

川普隨後在推特上來了一波強勢三連，予以回應：

請告訴加拿大總理特魯多與法國總統馬克宏，他們正在向美國徵收巨額關稅，還設置了非貨幣壁壘。歐盟對美國的貿易順差為 1510 億美元，而加拿大將我們的農民和其他產品拒之門外。期待明天與他們相見。

特魯多非常憤怒地提及了美加兩國多年來的關係以及其他各種各樣的事情，但他忽略了一點：加拿大向美國的奶製品徵收高達 300% 的關稅——這傷害了美國農民，也扼殺了美國農業。

為什麼歐盟和加拿大沒有告訴公眾，這兩個國家對美國徵收了巨額貿易關稅並設置了非貨幣貿易壁壘。這對美國農民、工人和企業而言完全不公平。降低關稅，消除壁壘，否則我們將強勢反擊。

面對川普的炮轟，特魯多目前尚無更多表態。

上周，特魯多在接受彭博商業周刊採訪時還曾認為，從根本上來說，G7 峰會就是世界上最發達的經濟體聚在一起討論共同面對的經濟挑戰，而外交的關鍵就是找到共同點。

但目前，面對川普施加的高額關稅，特魯多似乎終於放棄了與美國保持友好的想法。

彼得森國際經濟研究所 Jacob Kirkegaard 認為，特魯多確實需要變換外交風格了，因為與美國上演「兄弟情深」的劇本，並不能為他帶來任何好處。

Kirkegaard 還預計，各國將在峰會上唇槍舌劍，討論激烈。

我認為沒有任何實質性的東西可以達成一致，人們所能期待的最好結果就是各國同意繼續進行對話。