順豐無人機與中國電科五十四所合作 加快物流無人機商用落地

2018年6月8日，豐鳥航空科技有限公司(以下簡稱“豐鳥航空”)與中國電子科技集團公司第五十四研究所(以下簡稱“五十四所”)在河北省石家莊市簽署了戰略合作協議，雙方共同發起併將聯合其他行業組織，在中國民用航空局等政府部門的指導下，共同開展大型物流無人機通用測控數據鏈、通用地面站等行業技術標準的製定。

豐鳥航空董事長李東起表示，測控數據鏈和地面站都是無人機行業核心技術，地面站是無人機駕駛員獲取和感知無人機飛行狀態，併對無人機進行操控的地面支持設備，測控數據鏈則是保障無人機和地面站的數據通訊，確保無人機在視距和超視距飛行時全程處於可控範圍，實現安全可靠飛行的必要手段，“如果把無人機看做放飛到空中的‘風筝’，那麽測控數據鏈和地面站，就是那根重要的‘風筝線’。”

除此之外，雙方還將共同推進大型物流無人機通用測控數據鏈、通用地面站的研發和示範應用，聯合建設飛行測試走廊，開展常態化物流作業，為相關技術和設備的推廣應用積累數據和打造示範效益，促進我國大型物流無人機行業發展和成熟。

相關資料顯示，五十四所是我國無人機測控鏈路和地面控製站的主要供應商，是無人機測控系統的國家隊;豐鳥航空是順豐大型物流無人機的運營企業。雙方將充分利用各自資源和優勢，通過真實業務場景下的應用實踐，積累使用數據，為相關行業標準的出台提供有力的支撐。

無人機測控專家、中國人民解放軍軍械工程學院教授陳自力教授表示，測控數據鏈和地面站如果不能實現通用化，每個不同型號的無人機均部署一套獨立的測控數據鏈和地面站，這將是非常巨大的重復性投入，如果依託統一的行業標準建設民用無人機通用化測控數據鏈網絡，搭建民用無人機商業化運行的基礎設施和服務平台，逐步拓展民用無人機商業化運行的領域和區域，將能夠有力推動民用無人機的商業化運行和規模化應用。

來源：環球網

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