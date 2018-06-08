南京銀行(601009-CN)擬設立資管子公司 註冊資本不少於20億元

中國南京銀行股份有限公司(601009-CN)周五公告，為促進公司資產管理業務健康發展，擬發起設立資產管理公司，持股比例100%，註冊資本不少於20億元人民幣。

南京銀行表示，本投資的資金來源為自有資金，是公司為滿足監管機構的最新要求,促進資產管理業務健康發展的重要舉措,將強化公司資管領域風險管控和風險隔離；有助於提升公司市場競爭力，增強服務實體經濟、價值創造和整體抗風險能力。

此前，交通銀行(601328-CN)(03328-HK)、華夏銀行(600015-CN)和招商銀行(03968-HK)(600036-CN)先後公告，計劃出資80億元、50億元、50億元，設立資產管理子公司；華夏銀行和浦發銀行(600000-CN)也先後宣布以10億元和20億元入股國家融資擔保基金。

2017年11月，中國央行、銀監會等五部委聯合發布規範金融機構資產管理業務指導意見的征求意見稿，稱過渡期後具有證券投資基金托管業務資質的商業銀行應當設立具有獨立法人地位的子公司開展資產管理業務。

路透上海6月8日

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