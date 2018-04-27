沖壓件廠安力-KY上櫃申請案過關 擬7月初掛牌

國泰證券主辦的沖壓件廠安力 - KY(5223-TW) 上櫃申請案，今 (27) 日獲 OTC 董事會審查通過，預計在 7 月上旬上櫃掛牌。

安力 - KY 目前股本為 3.84 億元，旗下持有新力精密與廣禾電子及巨昊科技 3 家公司，生產基地位於中國大陸的江蘇昆山與重慶；2016 年合併營收 13.99 億元，每股純益 1.8 元，2017 年合併營收 13.98 億元，每股純益為 2.25 元。

安力 - KY 為電子產品散熱應用提供壓鑄、沖壓、CNC 加工一站式整合服務，2017 年來自美系筆電大廠占營收比重達 49%，公司總計近 9 成客戶為廣達、緯創、台達電、雙鴻、超眾、建準及日本 Nidec 等國內外知名上市櫃公司；近期隨全球電競產業的蓬勃發展，以及美系大廠 NB 新舊機種交替新品上市，安力 - KY 持續保有相對穩健的成長動能。

安力 - KY 所生產沖壓及壓鑄產品金屬零組件，主要終端應用包括筆記型電腦、平板電腦、桌上型電腦及手機等產品。公司定位為各領域關鍵性零組件解決方案之提供者。整合其優異之模具開發技術與製造管理能力，除了持續精進並確保在 3C 產品金屬機構件與熱傳導零組件產品之產業重要地位外，也積極拓展汽機車產業、監控衛星導航、伺服器等應用領域，目前已切入汽車 LED 燈散熱片、衛星導航遮蔽片、光通訊方面伺服器連接器，燃氣表零組件等產品。