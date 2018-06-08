小米準備下周展開預先推介 具體上市時間視乎CDR審批--IFR

據湯森路透旗下IFR周五報導，全球第四大智能手機制造商--小米準備下周一為其香港IPO(首次公開發售)展開預先推介，具體的上市時間將會視乎CDR(中國存托憑證)審批進度。

報導指出，小米昨日已經通過香港聯交所上市聆訊，公司方面爭取大約於6月28日定價，CDR於7月9日掛牌，香港股票於7月10日掛牌。不過，如果CDR獲準發行的時間晚於預期，則CDR和香港股票的掛牌日期可能順延至7月16日及17日。

中國證監會周三晚間發布CDR發行與交易管理辦法等規章文件，並自公布之日起施行。證監會同時表示將嚴格掌握試點企業家數和籌資數量，合理安排發行時機和發行節奏。

以香港股票和CDR形式同時上市將為未來的CDR發行設定模板，而這亦有助於小米增加實現700億美元或以上估值目標的機會，在部分人眼中這是進取的目標。

熟知內情人士此前向路透表示，小米的100億美元IPO計劃中，料將有多達30%的資金來自於在中國大陸售股，其余則將在香港發行。

除了有機會成為首批CDR外，小米亦將是香港交易所(00388-HK)新興及創新產業上市制度生效下首家「同股不同權」（不同投票權架構）上市公司。

路透香港6月8日

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