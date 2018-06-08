【港股解碼】A股入摩後，或將推進中國資本市場變革

2018年6月1日，在連續四次衝擊MSCI之後，A股終於叩開了MSCI的大門，正式被納入MSCI指數，這一歷經艱難的過程被大家說成為“入摩”。A股成功入摩代表著中國股市在某種程度上總算是得到了國際資本市場的認可，一時間投資者、分析師、無數金融從業人員無不覺得心中暢快至極，可謂是長出一口氣。媒體上更是一場狂歡接著一場狂歡，“A股入摩”的標題隨處可見。

但是冷靜下來仔細想想，近日的大盤走勢並沒有預想之中那麼積極，傳言的幾千億資金似乎也沒有迅速到位。但是以這種短淺的目光去看待市場並不恰當，A股入摩對中國的資本市場在宏觀層面上或許將會有著更加長遠的影響。

股市或回歸價值投資？

香港連續劇《創世紀》之中有一句台詞說得很精闢，“人們省吃儉用，將錢拿來炒股，夢想著一朝致富。”俗話說得好，“何以解憂，唯有暴富”，而股市確實有這樣的能力，能讓人在一夕之內“輸的只剩下褲衩”，也能在一夕之內“贏得整個天下”。

在消費主義盛行的今天，確實有不少人依舊抱著“掙快錢”的心態步入股市“撈金”，殊不知收益越高，風險越高，最後往往只剩下追悔莫及。其實，這也與中國股市發展的歷史較短分不開關系，上交所與深交所成立於1990年末，也就是說中國內陸的股市年紀也只是和最大的90後持平，在許多方面還不夠成熟，短線交易為眾多的個人投資者所追捧，有不少投資者都缺乏中長期投資的理念。

這種的理念的培養，在很大程度上，也依託著健康的市場環境，而A股入摩，很有可能促進國內股市往價值投資方向轉變。現任上海申銀萬國證券研究所市場研究總監，首席市場分析師桂浩明提到，今年以來，儘管中國A股總體上表現不佳，但是以藍籌股為代表的上證50指數走勢良好，一批估值不高、業績穩定、市淨率較低而派息率不錯的股票，更是每每逆勢上漲，大有十多年前價值投資之風捲土重來的味道。同時，人們對於今年MSCI接納中國A股的預期也在不斷升溫之中......

文：金詩媛

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