增產意見大分歧 月底OPEC會議可能是7年來最糟的一次

根據石油市場專家的看法，即將召開的 OPEC 及非 OPEC 產油國會議，因為彼此的利益競爭和需求問題，可能會是近年來最紛擾的一次。

6 月 22 日全球主要產油國在維也納舉行會議，OPEC 的產油政策將主導議程，但預計爭執點在於是否該增產或維持現狀不變。

據報導，沙烏地阿拉伯和俄羅斯準備增產，而伊朗和伊拉克等其他國家則表示反對。因此，Commerzbank 商品研究部門負責人 Eugen Weinberg 認為，討論過程可能不會太順利。

Eugen Weinberg 表示，「這可能是 2011 年以來最糟的 OPEC 會議之一。」Eugen Weinberg 解釋，由於產油國對生產的意見分歧，這可能會導致問題。

2011 年時，OPEC 會議就曾針對是否透過增產，來解決當時高達每桶 118 美元的高油價有過討論，當時成員國之間即曾經出現嚴重的意見分歧，一些海灣國家希望增加供應來緩解油價上漲，但包括伊朗和委內瑞拉在內主張維持供應水平的的 OPEC 成員國數量遠超過海灣國家。2011 年當時沙烏地阿拉伯就曾經指出該次峰會「是我們曾經遇過最糟的會議之一」。

Weinberg 說，OPEC 將嘗試尋找解決方案，但可能不會這麼簡單。

他說，「我認為 OPEC 將試圖以某種方式緩和目前的局勢，但可能會很困難，因為正反雙方存在極大的分歧；一方是伊朗和伊拉克沒有多餘產能的國家希望不要增加產量，另一方則是如俄羅斯、沙烏地阿拉伯和科威特等擁有更多的剩餘產能的國家希望增加產量。」

他認為，「在這種情況下產油國們是否可以達成協議，相當值得懷疑。」