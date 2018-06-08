豐興煉鋼技術獲突破 今年產量將進一步提升

豐興 (2015) 董事長林明儒指出，豐興煉鋼技術獲得突破，煉鋼從每小時生產 120 噸，已提高 130 噸，預期豐興今年產量將進一步提升。豐興三大產品，包括條線、型鋼、鋼筋產銷穩定，月產量在 5 月達 14 萬噸，已是豐興的生產高峰，林明儒訂定豐興鋼筋新廠目標產量是月產 6 萬噸，一年產量要達 70 萬噸，預計 10 月以後可以全能生產。



該廠投資額達 28 億元，是國內最新的一套生產線，以電熱氣煉鋼，直接軋延可降低燃油成本，低溫軋延則可降低高拉鋼筋合金量及成本，並可擴大小尺寸鋼筋市場占有率。豐興預計 7 月進行低合金，接下來會做低溫軋延，並視狀況慢慢調適。



新廠完工後，舊生產線正在拆除，維持三條直列式軋鋼設備生產線不變，未來產品將朝向高值化發展。



就鋼鐵產業景氣來看，林明儒指出，中國鋼鐵產業持續去產能，不出來削價競爭，企業將本求利，台灣鋼鐵產業也不會割頸求售，會維持一定獲利。