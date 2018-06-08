豐興完成董監改選 第三代成員躍居檯面 經營層世代交替

豐興 (2015) 今日舉行股東會，會中通過配發現金股利每股 3.5 元一案，並改選董監事，董事成員出現三位第三代成員，包括甫於 6 月 1 日升總經理的董事長之子林大鈞等，經營層世代接替。豐興大股東包括林氏、楊氏、賴氏及鍾氏等家族，林大鈞已在豐興董事長林明儒身邊學習多年，也是最早擔任豐興董事的第三代，現在正式接掌總經理一職，將身負企業經營重責大任。



剛升上豐興副總經理的林其叡，是前副總經理林盟弼之子，林盟弼已退休。另一位新董事楊宗儒，則是前董事楊健成的姪子。



林明儒指出，豐興上一任的經營團隊，年歲漸大，因此，要慢慢讓下一代接班，企業經營千頭萬緒，豐興的煉鋼、軋鋼、採購、人事管理，樣樣不簡單，而公司的決策，經營者要用什麼團隊去評估，在在需要磨練，新一代的經營層，需要時間與高階經理人建立信賴度，用人才能適才適所。



總經理林大鈞指出，回顧過去一年的鋼鐵產業，106 年大陸關閉了過時感應爐，整體供需失衡問題雖未全盤解決，但全球鋼價有了穩定的回溫，鋼鐵業的營收及獲利都獲得正向的發展改善。世界鋼鐵協會預測，2018 年全球鋼鐵需求達 16.48 億噸，年增率 0.9%，在鋼價獲得支撐下，可以樂觀看待鋼鐵業前景。



林大鈞指出，107 年豐興將「加速改造進度，節能生產，綠色環保，善盡企業公民社會責任」，在條線工場改造完成及新鋼筋工場投產後，預計 107 年鋼品銷售量會較 106 年有所成長。



豐興 106 年營收 247 億元，年增 18.2%，但因國內疲軟供需調整，主要產品銷售量達 145.4 萬噸，年增 0.6%，營業淨利達 30.33 億元，年增 29.51%，EPS 4.69 元，較 105 年的 3.12 元大增。

